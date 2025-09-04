Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

La presidenta informó debido a que los homicidios han aumentado en Cajeme, Sonora, se alista un plan especial por parte delfederal para disminuir los delitos en ese municipio.

Al iniciar la conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal detalló que en la reunión matutina del Gabinete de Seguridad estuvieron presentes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; y el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque.

"Se nos hizo un poco tarde. Estuvo el gobernador de Sonora en la reunión de Gabinete de Seguridad, también el presidente municipal de Cajeme; entonces se nos hizo un poco tarde porque estamos ahí planeando y excelente trabajo de los dos.

"Se subió un poquito los homicidios en Cajeme, entonces estamos haciendo un plan especial para controlar … no controlar, sino ayudar a disminuir los delitos con todo el apoyo del gobierno federal", explicó

