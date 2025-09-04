La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Más Información

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Nación 07:51 AM

Felipe Zataráin, director de Agua Potable, presenta los 8 proyectos en los que se han iniciado obras.


Nación 07:49 AM

Efraín Morales, director de la Conagua, presenta los avances en proyectos estratégicos en el país y un acuerdo de facilidades administrativas para la regularización de concesiones vencidas. Detalla que esto le va a traer beneficios al sector agrícola en México.


Nación 07:47 AM



Nación 07:45 AM

Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

kicp / mahc

