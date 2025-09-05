A 10 días de que dé su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ya lo está ensayando, y aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional “será muy austera”.

En su mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no habrá conferencia ese día en el Salón Tesorería.

“El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos”, dijo.

“Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia”, agregó la titular del Ejecutivo federal.