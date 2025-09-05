Más Información

Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

A 10 días de que dé su primer , la presidenta reveló que ya lo está ensayando, y aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional “será muy austera”.

En su mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no habrá conferencia ese día en el Salón Tesorería.

Lee también

“El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos”, dijo.

“Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses