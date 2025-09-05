Más Información
Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp
Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum
Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige
A 10 días de que dé su primer Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que ya lo está ensayando, y aseguró que la ceremonia en Palacio Nacional “será muy austera”.
En su mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no habrá conferencia ese día en el Salón Tesorería.
Lee también Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp
“El 15 yo creo que no les voy a dar vacaciones, 15 de septiembre. Hasta la noche nos vemos”, dijo.
“Es una ceremonia muy austera aquí en Palacio, y bueno, más importante que celebrar nuestra Independencia”, agregó la titular del Ejecutivo federal.