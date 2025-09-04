Más Información
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, sancionó este jueves a tres organizaciones Palestinas que colaboraron en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Israel por crímenes de guerra.
El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó en su cuenta oficial de X que la sanción es por "colaborar con acciones ilegítimas de la CPI contra Israel" y agregó que Estados Unidos "seguirá protegiendo su soberanía y la de sus aliados frente a excesos" de la corte.
Las sanciones alcanzan a Al Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, que durante el último año han documentado presuntas violaciones y crímenes del Ejército israelita en Gaza y Cisjordania.
Lee también Ejército israelí dice que ya controla 40% de Ciudad de Gaza; operación se intensificará en próximas semanas, afirma portavoz militar
El castigo contra las organizaciones sociales podría implicar el congelamiento de fondos y prohibiciones para recibir financiamiento proveniente de Estados Unidos.
La CPI ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos entre octubre de 2023 y mayo de 2024.
Lee también Trump pide a países europeos presionar económicamente a China por su apoyo a Rusia; "Europa debe dejar de comprar petróleo ruso"
Desde noviembre de 2023, las organizaciones palestinas Al-Haq, Al-Mezan y el Centro Palestino para Derechos Humanos han documentado crímenes de guerra y "posibles actos de genocidio" cometidos por Israel en Gaza, incluyendo bombardeos a civiles, bloqueo humanitario y desplazamientos forzados. Han presentado esa evidencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y exigido órdenes de arresto contra líderes israelíes. Su trabajo ha sido clave en el avance de las investigaciones formales por parte de la CPI.
Además de estas sanciones, esta semana Estados Unidos retiró el visado al presidente Palestino a Mahmoud Abbas y a otras 80 autoridades palestinas, esto previo a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
