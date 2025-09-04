Más Información

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Jalen Carter es expulsado por un escupitajo contra Dak Prescott; era el primer cuarto del Eagles vs Dallas

Jalen Carter es expulsado por un escupitajo contra Dak Prescott; era el primer cuarto del Eagles vs Dallas

Giorgio Armani: la trágica historia de amor que lo marcó para siempre; "una parte de mí murió"

Giorgio Armani: la trágica historia de amor que lo marcó para siempre; "una parte de mí murió"

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Manifestantes acuden a "nueva Corte" para que resuelvan sus demandas; "les dimos el voto, es la casa del pueblo", dicen

Manifestantes acuden a "nueva Corte" para que resuelvan sus demandas; "les dimos el voto, es la casa del pueblo", dicen

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Se reúne Alejandro Moreno con congresista del Partido Republicano en EU; "siempre a favor de construir la mejor relación", dice

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

Por tormenta tropical Lorena, AICM alerta de posibles afectaciones en vuelos; sugiere a usuarios contactar a aerolíneas

En rodada convocada por Sandra Cuevas se aplicó el Reglamento de Tránsito: Pablo Vázquez; niega que acción haya sido contra exalcaldesa

En rodada convocada por Sandra Cuevas se aplicó el Reglamento de Tránsito: Pablo Vázquez; niega que acción haya sido contra exalcaldesa

Niño sufre quemaduras de tercer grado por reto viral en Yucatán; se roció alcohol y se prendió fuego

Niño sufre quemaduras de tercer grado por reto viral en Yucatán; se roció alcohol y se prendió fuego

El Gobierno del presidente estadounidense, , sancionó este jueves a tres organizaciones Palestinas que colaboraron en la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) contra por crímenes de guerra.

El secretario de Estado, , publicó en su cuenta oficial de X que la sanción es por "colaborar con acciones ilegítimas de la CPI contra Israel" y agregó que Estados Unidos "seguirá protegiendo su soberanía y la de sus aliados frente a excesos" de la corte.

Las sanciones alcanzan a Al Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos, que durante el último año han documentado presuntas violaciones y crímenes del Ejército israelita en Gaza y Cisjordania.

Lee también

Foto: iStock/Archivo
Foto: iStock/Archivo

El castigo contra las organizaciones sociales podría implicar el congelamiento de fondos y prohibiciones para recibir financiamiento proveniente de Estados Unidos.

La CPI ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos entre octubre de 2023 y mayo de 2024.

Lee también

Desde noviembre de 2023, las organizaciones palestinas Al-Haq, Al-Mezan y el Centro Palestino para Derechos Humanos han documentado crímenes de guerra y "posibles actos de genocidio" cometidos por Israel en Gaza, incluyendo bombardeos a civiles, y desplazamientos forzados. Han presentado esa evidencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) y exigido órdenes de arresto contra líderes israelíes. Su trabajo ha sido clave en el avance de las investigaciones formales por parte de la CPI.

Además de estas sanciones, esta semana Estados Unidos retiró el visado al presidente Palestino a Mahmoud Abbas y a otras 80 autoridades palestinas, esto previo a la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo de Bienestar cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad. Foto: Adobe / Canva

Nuevo apoyo de Bienestar: cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad

Nuevo día feriado en México ¿Cuánto me deben de pagar si trabajo el día de la Inauguración del Mundial 2026 ¿Qué dice la SEP. Foto: Adobe / Canva

Nuevo día feriado en México: ¿Cuánto me pagarán si trabajo el día de la inauguración del Mundial 2026? ¿Hay clases? ¿Qué dice la SEP?

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Beca Rita Cetina

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso

Príncipe Harry y Meghan Markle. Foto: LEAL-OLIVAS / AFP

¿Privilegiado? Así es la visa dorada A-1 que podría tener el Príncipe Harry para vivir en Estados Unidos