El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los países europeos que presionen económicamente a China debido a su apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania, indicó la Casa Blanca este jueves.

Al hablar por videoconferencia con líderes europeos reunidos en París, Trump también sostuvo que "Europa debe dejar de comprar el petróleo ruso, que está financiando la guerra", según dijo a la AFP un alto funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato.

