El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reprobó el ataque militar de Estados Unidos en contra de un barco procedente de Venezuela, que presuntamente traficaba droga, y dijo que en el caso de México, la Constitución rechaza la injerencia de otros países en sus asuntos.

“Yo no estoy de acuerdo en ninguna actitud de violencia en contra de país alguno, nuestra Constitución es muy clara, no intervención, solución pacífica de las controversias, no injerencia en asuntos internos de cualquier nación, y nosotros honramos los principios en política exterior que previene la Constitución general de la República”, expresó.

Cabe recordar que ayer, el presidente Donald Trump publicó el video del ataque militar a una embarcación, en la que resultaron 11 personas fallecidas; “en el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente”, aseguró.

En el marco de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a Palacio Nacional, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, Monreal Ávila descalificó las políticas de aquel país, y el trato de Trump hacia la titular del Ejecutivo.

“En pocas ocasiones nuestro país se ha visto tan presionado por una política hostil, por amenazas de aplicación unilateral de políticas en materia de comercio exterior, como son los aranceles, y pocas veces México ha tenido esa presión tan fuerte, a hombres presidentes nunca les había tocado esta situación”, comentó.

Finalmente, el morenista anunció que se creó una comisión especial para evaluar el rezago en la presentación y aprobación de iniciativas de los legisladores de la LXVI Legislatura.

Cabe destacar que en el periodo anterior, la Cámara de Diputados discutió y aprobó, en su mayoría, sólo iniciativas del Ejecutivo. Dicha situación hizo que, incluso, los diputados morenistas se quejaran ante la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, el pasado 30 de agosto, durante su reunión plenaria.

“Por su conducto, que le haga decir a la presidenta que voy ya a trabajar esa iniciativa, la estamos trabajando en una subcomisión, el 9, 10 y 11 va a haber mesas de trabajo, espero que mis compañeras y compañeros diputados nos apoyen en esas mesas de trabajo, porque va a ser muy poco lo que logremos, pero con todo respeto, yo sí me reveló, porque voy a lograr lo que se pueda, y si no en otra legislatura, o en otra legislatura ya se aprobará”, dijo la diputada Petra Romero Gómez.

En ese sentido, Monreal Ávila detalló que la comisión de revisión está encabezada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, y en trabajo conjunto con las bancadas están analizando cuáles iniciativas podrían aprobarse en el actual periodo de sesiones.

“Ya está la comisión que fue designada por la Junta de Coordinación Política, la preside Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada, y un representante de cada grupo parlamentario, y estamos revisando qué iniciativas puedan ser aprobadas, pero esperar en el pleno, estamos en eso, pero tenemos mucho trabajo legislativo”, dijo.

