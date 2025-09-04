Más Información
Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
Elecciones 2027, oportunidad para revertir mayoría de Morena; Alessandra Rojo analiza el papel de la oposición en Con los de Casa
Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe
Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma
Aún no toca Baja California Sur y bandas nubosas del Huracán Lorena provocan lluvias intensas; reportan daños en varios municipios
Los líderes europeos reunidos en París junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, realizaron una videoconferencia con su par estadounidense, Donald Trump, a quien instan a aumentar la presión sobre Rusia.
De acuerdo con la presidencia francesa, la conversación comenzó poco después de las 14H00 (12H00 GMT) al término de una reunión de los dirigentes de la "Coalición de Voluntarios", que reúne a una treintena de países aliados de Kiev, para ultimar las garantías de seguridad a Ucrania.
Zelensky también conversó al mediodía con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, al margen de la reunión en París.
Lee también Putin dice que si Zelensky quiere reunirse con él, viaje a Rusia; ve una "luz al final del túnel" sobre la guerra en Ucrania
Rusia dice que garantías de seguridad que busca Ucrania son "peligro" para Europa; "es una plataforma para el terror", añade
mcc