Los líderes europeos reunidos en París junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, realizaron una videoconferencia con su par estadounidense, Donald Trump, a quien instan a aumentar la presión sobre Rusia.

De acuerdo con la presidencia francesa, la conversación comenzó poco después de las 14H00 (12H00 GMT) al término de una reunión de los dirigentes de la "Coalición de Voluntarios", que reúne a una treintena de países aliados de Kiev, para ultimar las garantías de seguridad a Ucrania.

Zelensky también conversó al mediodía con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, al margen de la reunión en París.

