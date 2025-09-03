Más Información

Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Ataque a supuesta narcolancha, un mensaje "muy claro" para los cárteles: Pentágono; EU no tolerará tráfico de drogas, afirma Hegseth

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Prohíben uso de 35 plaguicidas; van por agricultura más segura

Sheinbaum adelanta que se acordará programa de cooperación en seguridad con Marco Rubio; será una reunión "muy cordial"

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos

Lluvias pegan de nuevo a la Línea A del Metro; sin servicio dos estaciones y usuarios quedan varados

El presidente de Rusia, , afirmó este miércoles que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, , si este viaja a Moscú.

"Si Zelensky está preparado (para reunirse), que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar", dijo el jefe del Kremlin en una rueda de prensa en Pekín, donde participó en festejos con ocasión del 80 aniversario del fin de la.

Putin, cuya comparecencia ante los medios rusos fue retransmitida en directo por televisión, reconoció que el líder estadounidense, Donald Trump, le había pedido celebrar una reunión con Zelensky.

"Donald me pidió celebrar tal encuentro si fuera posible. Respondí que sí, es posible", afirmó.

Putin aseguró que nunca ha descartado la posibilidad de una reunión con Zelensky, aunque se preguntó si esta tendría "algún sentido".

Al mismo tiempo, durante la comparecencia, el presidente ruso puso en duda la legitimidad de su homólogo ucraniano por permanecer en el cargo más allá del término presidencial.

Sin embargo, Ucrania se ve incapaz de organizar unas elecciones representativas, ya que actualmente parte de su se encuentra ocupado por tropas rusas.

En cuanto a la posibilidad de elevar el nivel de la representación en el grupo negociador con Ucrania, Putin dijo que Rusia está preparada para ello, a la vez que se mostró satisfecho con el trabajo del actual jefe negociador y asesor presidencial ruso, Vladímir Medinski.

Putin ve una "luz al final del túnel" en Ucrania

aseguró que ve "cierta luz al final del túnel" en gracias a los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, pero, en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, Rusia seguirá persiguiendo sus objetivos "por medios militares".

"Me parece que se ve cierta luz al final del túnel" gracias a la mediación del presidente de EU, , dijo Putin en rueda de prensa al término de su visita a China.

Putin subrayó que "si el sentido común impera, se podrá alcanzar un acuerdo aceptable para este conflicto".

"Más aún cuando vemos el estado de ánimo de la actual administración de EU dirigida por el presidente Trump. Vemos no solo llamamientos, sino un deseo sincero de encontrar una solución", dijo.

Si dicho proceso no llega a buen puerto, añadió, "tendremos que lograr los objetivos que nos hemos marcado por la vía militar".

Al respecto, subrayó que el avanza "exitosamente" en casi todos los sectores del frente, mientras que la situación del enemigo es "crítica", apenas cuenta con reservas y la mayoría de sus brigadas tienen menos de la mitad del personal necesario.

En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, negó que dicho tema se hubiera abordado en la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, y añadió que estas no pueden adoptarse "a costa de Rusia".

Putin también aludió a las acusaciones del canciller alemán, , quien calificó al jefe del Kremlin de "", afirmaciones que consideró "un intento desacertado" de renunciar a la responsabilidad de su país en el estallido de la actual "tragedia", es decir, el comienzo del conflicto en Ucrania en 2014.

Recordó que los países europeos fueron los que permitieron el derrocamiento violento del entonces presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, en la revolución popular del Euromaidán que él tachó una vez más de "".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró este martes, al regresar de China, donde se reunió con su homólogo ruso, que los líderes de Rusia y Ucrania "aún no están preparados" para un paso decisivo hacia la .

