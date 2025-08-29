El presidente Donald Trump sigue trabajando para concertar una reunión de paz entre los líderes de Rusia y de Ucrania, aseguró la Casa Blanca, luego de que el mandatario francés Emmanuel Macron advirtiera que Vladimir Putin puede estar "jugando" con el gobernante estadounidense.

"El presidente Trump y su equipo de seguridad nacional siguen comprometidos con los funcionarios de Rusia y de Ucrania para realizar un encuentro bilateral que ponga fin a las matanzas y la guerra", declaró a la AFP una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.

