El presidente Donald Trump sigue trabajando para concertar una reunión de paz entre los líderes de Rusia y de Ucrania, aseguró la Casa Blanca, luego de que el mandatario francés Emmanuel Macron advirtiera que Vladimir Putin puede estar "jugando" con el gobernante estadounidense.
"El presidente Trump y su equipo de seguridad nacional siguen comprometidos con los funcionarios de Rusia y de Ucrania para realizar un encuentro bilateral que ponga fin a las matanzas y la guerra", declaró a la AFP una fuente de la Casa Blanca que pidió el anonimato.
