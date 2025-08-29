Más Información
Secretaría Anticorrupción revela pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro; reciben hasta un millón de pesos
Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de la Jornada 7; HOY, viernes 29 de agosto
Secretaría Anticorrupción descarta denuncias de soborno por caso Peña Nieto-Pegasus; le compete a la FGR, señala
Lenia Batres pide “sanción inmediata” para medios que mientan; propone modificar Ley de Derecho de Réplica
Noroña califica como "ruin" la cobertura sobre agresión de Alito Moreno; “ustedes van a ser los siguientes”, advierte
Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan
El secretario general de la ONU, António Guterres, abogó por la presencia del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la Asamblea General de la ONU que se celebrará a finales de septiembre, tras el anuncio de EU de que denegará o revocará los visados a los palestinos que tenían previsto acudir al gran foro de la diplomacia mundial.
En la rueda de prensa diaria del portavoz de la secretaría, Stéphane Dujarric fue preguntado por la conveniencia de que Abbas esté presente en la asamblea -donde se preveía que hablara el 22 de septiembre-, y dijo: "Obviamente, esperamos que esto sea resuelto, (pues) es importante que todos los estados miembros y estados observadores puedan estar representados".
Consideró, además, que la presencia de Abbas es conveniente dado que Francia y Arabia Saudita han convocado con ocasión de la Asamblea una conferencia específica sobre la solución de dos Estados, el israelí y el palestino.
Lee también EU rechaza dar visas a responsables palestinos previo a Asamblea General de la ONU; Francia reconocerá el Estado palestino
El portavoz no dio el tema por cerrado, pues anticipó que "vamos a discutirlo con el Departamento de Estado", organismo del que salió la orden de revocar los visados, con la única excepción de los diplomáticos que trabajan en la misión permanente palestina ante la ONU.
Dujarric invitó también a atenerse a dos artículos del Acuerdo de la Sede central (de la ONU), que definen la presencia de dignatarios, concretamente los que rezan: "Las autoridades estatales, federales o locales no impondrán ningún impedimento al tránsito desde o hacia la sede central de representantes de los estados miembros (...) independientemente de las relaciones existentes entre los Gobiernos referidos y el Gobierno de Estados Unidos".
Macron y Merz pedirán a Trump que imponga sanciones si Putin no se sienta a negociar con Zelensky; hablarán con él el fin de semana
sg/mcc