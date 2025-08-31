Más Información

México y Cuba, romance que va más allá de médicos y petróleo; el recuento de una alianza que desafía a EU

PAN define perfiles para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro; Döring, Zavala y López Rabadán, entre las propuestas

Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de la Ciudad de México; lanza reclamo en premiación

Bache en Maratón CDMX; "Fue un golpe muy fuerte", denuncia atleta paralímpico colombiano afectado durante competencia

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Reaparece Pío tras exoneración del INE; alega daño emocional por videos

Protestas en Cozumel denuncian abuso de niña dentro de instalaciones de Sedena; militar es detenido como presunto agresor

Guía de eventos del 1 de septiembre en México; primer informe de Sheinbaum, nuevo Poder Judicial y cambios en el Congreso

Alito Moreno va directito al basurero de la historia, dice Luisa Alcalde; “él representa la corrupción y el cinismo”, acusa

Amigos y colegas despiden a Arnoldo Kraus, el gran humanista

La nueva era de la ignorancia

Rosario Castellanos: la familia y los amigos del homosexual

Kiev. El presidente de Ucrania, anunció el lunes la detención de una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento Andrii Parubii.

Parubii, figura destacada de los movimientos proeuropeos en y presidente del Parlamento de 2016 a 2019, fue asesinado a tiros el sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país.

Zelenski afirmó que el ministro del Interior, Igor Klimenko, y el jefe del servicio de seguridad, Vasil Maliuk, le informaron del arresto de un sospechoso del tiroteo.

"Las investigaciones necesarias están en curso", dijo Zelensky en redes sociales. "Agradezco a nuestras fuerzas del orden su trabajo rápido y coordinado".

En una publicación posterior, tras hablar con el fiscal jefe Ruslan Kravchenko, Zelenski añadió: "El sospechoso ha prestado su testimonio inicial. Se están llevando a cabo investigaciones urgentes para determinar todas las circunstancias de este asesinato".

El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que Parubii había sido "asesinado por las balas del enemigo", en alusión a Rusia, que invadió a Ucrania en febrero de 2022 y desencadenó la guerra en curso entre ambos países.

Parubii, de 54 años, era especialmente conocido por su papel en los principales movimientos proeuropeos de Ucrania, primero la "Revolución Naranja" de 2004 y luego las protestas de Maidán en 2014.

