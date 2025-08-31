Kiev. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky anunció el lunes la detención de una persona sospechosa del asesinato del expresidente del Parlamento Andrii Parubii.

Parubii, figura destacada de los movimientos proeuropeos en Ucrania y presidente del Parlamento de 2016 a 2019, fue asesinado a tiros el sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste del país.

Zelenski afirmó que el ministro del Interior, Igor Klimenko, y el jefe del servicio de seguridad, Vasil Maliuk, le informaron del arresto de un sospechoso del tiroteo.

"Las investigaciones necesarias están en curso", dijo Zelensky en redes sociales. "Agradezco a nuestras fuerzas del orden su trabajo rápido y coordinado".

En una publicación posterior, tras hablar con el fiscal jefe Ruslan Kravchenko, Zelenski añadió: "El sospechoso ha prestado su testimonio inicial. Se están llevando a cabo investigaciones urgentes para determinar todas las circunstancias de este asesinato".

El jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que Parubii había sido "asesinado por las balas del enemigo", en alusión a Rusia, que invadió a Ucrania en febrero de 2022 y desencadenó la guerra en curso entre ambos países.

Parubii, de 54 años, era especialmente conocido por su papel en los principales movimientos proeuropeos de Ucrania, primero la "Revolución Naranja" de 2004 y luego las protestas de Maidán en 2014.

