Rusia lanzó un gran ataque aéreo sobre el sur de Ucrania, informaron las autoridades el sábado, dos días después de un infrecuente ataque aéreo en el centro de Kiev que dejó 23 muertos y causó daños en oficinas diplomáticas de la Unión Europea, mientras se tambaleaban los esfuerzos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que ya ha durado tres años.

Entre otros lugares alcanzados, el asalto perpetrado durante la noche del sábado impactó un edificio residencial de cinco plantas, cobrándose la vida de al menos un civil e hiriendo a 28 personas, incluyendo niños, en la región de Zaporiyia, señaló su gobernador, Ivan Fedorov.

Rusia lanzó 537 drones de ataque y señuelos, además de 45 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las fuerzas de Kiev derribaron o neutralizaron 510 drones y señuelos y 38 misiles, agregó.

El Kremlin dijo el jueves que Rusia seguía interesada en continuar las conversaciones de paz, a pesar del ataque aéreo a Kiev ese día, que fue uno de los más grandes y letales desde el inicio de la invasión a gran escala iniciada por Moscú en 2022.

Los ataques ocurrieron menos de dos semanas después de una cumbre presidencial en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Vladimir Putin de Rusia, que marcó el fin del aislamiento diplomático de Putin en Occidente, pero arrojó pocos detalles sobre cómo podría terminar la guerra.

El ataque del jueves fue, además, una de las pocas veces en que los drones y misiles rusos han penetrado en el corazón de la capital ucraniana. Entre los fallecidos había menores, y los esfuerzos de búsqueda y rescate se prolongaron durante horas para sacar a la gente de entre los escombros.

Horas después del ataque, Estados Unidos aprobó una venta de armas a Ucrania por 825 millones de dólares que incluirá misiles de largo alcance y equipos relacionados para mejorar sus capacidades defensivas, ya que los esfuerzos de Washington para negociar la paz entre ambos países parecen haberse estancado.

Acusan a Rusia de dilatar diálogo

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky expresó el viernes su frustración por lo que llamó la falta de compromiso constructivo de Rusia.

Ucrania ha aceptado una propuesta estadounidense para un alto el fuego y una reunión entre Putin y Zelensky, pero Moscú ha planteado objeciones. Trump dijo la semana pasada que sabría en dos semanas si Rusia estaba realmente interesada en entablar negociaciones.

Los aliados europeos de Ucrania han acusado a Putin de dilatar los esfuerzos de paz y evitar negociaciones serias mientras las tropas rusas avanzan más profundamente en el país.

En una entrevista publicada el sábado con el Daily Caller, un sitio de noticias conservador de Estados Unidos, Trump dijo que creía que aún se llevarían a cabo conversaciones tripartitas entre Putin, Zelensky y él mismo.

Tras reunirse este mes de forma separada con Putin y Zelenskyy, Trump dijo que ya organiza conversaciones cara a cara entre los líderes ruso y ucraniano y que luego podría reunirse con ambos si fuera necesario. Pero en la entrevista con el Daily Caller, el mandatario estadounidense expresó menos confianza en que podrá organizar esas conversaciones bilaterales.

“Nos llevamos bien. Lo viste, hemos tenido una buena relación a lo largo de los años, muy buena, de hecho”, dijo Trump sobre Putin. “Por eso, realmente pensé que lo habíamos logrado. Me hubiera encantado haberlo logrado”.

Las fuerzas de Moscú libran una “incesante” ofensiva a lo largo de casi toda la línea del frente de mil kilómetros (620 millas) en Ucrania, y tienen la “iniciativa estratégica”, dijo el sábado el jefe del estado mayor general de Rusia. El discurso de Valery Gerasimov a sus diputados fue publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia.

Desde marzo, Moscú ha tomado más de 3 mil 500 kilómetros cuadrados (mil 351 millas cuadradas) de territorio ucraniano y capturado 149 asentamientos, dijo Gerasimov. No fue posible verificar de inmediato la situación en el campo de batalla.

El miércoles, un funcionario militar ucraniano afirmó que, este mes, las fuerzas rusas irrumpieron en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania, avanzando hacia una octava provincia ucraniana en un posible intento de fortalecer la posición negociadora del Kremlin. Gerasimov dijo el sábado que las tropas de Moscú han tomado hasta ahora siete asentamientos en Dnipropetrovsk.

Autoridades de la UE consideran cómo hacer que Rusia pague por la invasión

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea avanzaba hacia la incautación de activos rusos congelados para entregarlos a Ucrania.

“Está claro que el depredador tiene que pagar por lo que hizo”, dijo, refiriéndose a Putin.

Von der Leyen habló el sábado en Estonia, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Kristen Michal, durante una gira de cuatro días por estados europeos que limitan con Rusia o su aliado Bielorrusia.

Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, dijo que “todos están de acuerdo en que Rusia debería pagar por los daños, no nuestros contribuyentes”, pero que había desacuerdo en el bloque sobre la confiscación de los activos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, dijo que su gobierno se oponía a la medida, ya que “desencadenaría una inestabilidad financiera del sistema y también erosionaría la confianza en el euro”. Dijo que los activos deberían permanecer congelados hasta que Rusia indemnice a Ucrania.

Kallas y Prévot hablaron durante una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de la UE en Copenhague. Durante el viernes y el sábado, los funcionarios de la UE discutieron sanciones a Rusia, el aumento de suministros de defensa a Kiev, garantías de seguridad posguerra y las perspectivas de Ucrania para unirse al bloque de 27 naciones.

Ucrania ataca más refinerías rusas

Por separado, Ucrania ha continuado sus ataques a refinerías de petróleo dentro de Rusia que, según dice, han abastecido el esfuerzo bélico de Moscú, informó el sábado el Estado Mayor ucraniano. Dijo que dos instalaciones fueron alcanzadas durante la noche: en la región de Krasnodar cerca de la península ocupada de Crimea, y en la región de Samara más al noreste.

Los escombros de un dron en caída provocaron un incendio en una refinería en la ciudad de Krasnodar, confirmaron las autoridades regionales rusas el sábado. Más tarde dijeron que el incendio había sido extinguido, dañando una de las unidades de procesamiento de la instalación, pero sin causar víctimas. La refinería de Krasnodar produce aproximadamente 3 millones de toneladas por año de productos petroleros como gasolina, diésel y combustible de aviación.

Un ataque separado de drones causó un incendio en la Refinería de Petróleo de Syzran en la provincia de Samara, según el Estado Mayor ucraniano.

Las estaciones de servicio se han quedado sin combustible en algunas regiones de Rusia tras los ataques con drones ucranianos realizados en las últimas semanas contra la infraestructura petrolera, y ello ha hecho que los automovilistas tengan que esperar en largas filas y que las autoridades recurran a racionar o cortar las ventas por completo.

Para intentar aliviar la escasez, Rusia ha pausado las exportaciones de gasolina, y los funcionarios declararon el miércoles una prohibición total hasta el 30 de septiembre y una prohibición parcial que afecta a comerciantes e intermediarios hasta el 31 de octubre.

Los analistas esperan que la crisis de gasolina se alivie a finales de septiembre, a medida que la demanda disminuya y el mantenimiento anual de verano para muchas refinerías termine. Aun así, la escasez ha destacado una vulnerabilidad en el frente interno que Ucrania podría explotar más, a medida que evoluciona la guerra de drones.

Expresidente de Parlamento ucraniano es asesinado a tiros

En un hecho separado, el expresidente del parlamento ucraniano y prominente político prooccidental murió al ser baleado en la ciudad de Leópolis el sábado, según declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y autoridades locales.

Poco se sabe hasta ahora sobre el perpetrador, o por qué Andriy Parubiy fue atacado. Zelensky condenó el sábado el “terrible asesinato” de Parubiy y prometió una investigación.

Parubiy, de 54 años, era un legislador de la región de Lviv que participó en la Revolución Naranja de Ucrania en 2004 y lideró unidades de voluntarios de autodefensa durante las protestas de Maidan de 2014, que obligaron al presidente prorruso Viktor Yanukovych a dejar el cargo. Fue presidente del parlamento de 2016 a 2019.

