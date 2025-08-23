Más Información
Un incendio estalló el domingo en una planta nuclear rusa luego de que las fuerzas del país derribaron un dron ucraniano, anunció la instalación atómica tras apagar el fuego.
El "aparato estalló" al hacer impacto contra la Planta de Energía Nuclear de Kursk, en el oeste de Rusia, donde desató un incendio que, según la planta, "fue extinguido por los equipos anti incendios".
No se reportaron bajas por la caída del dron en el sitio, que redujo su producción de energía.
Lee también Lavrov rechaza garantías de seguridad colectivas para Ucrania sin contar con Rusia; dice que propuesta es "una utopía"
"La radiación en el sitio industrial de la PEN de Kursk (planta nuclear) y la zona alrededor no ha cambiado y corresponde a los niveles naturales", publicó la planta en Telegram.
El Organismo Internacional de Energía Atómica ha alertado sobre el riesgo de combatir en las cercanías de plantas nucleares desde que Rusia lanzó la ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022.
Lee también Ahora, "depende de Zelensky" alcanzar acuerdo sobre Ucrania: Trump; "quiero que la gente deje de morir", expresa
La planta nuclear está cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania y al oeste de la Ciudad de Kursk, capital regional con una población de 440 mil.
Pentágono impidió a Ucrania usar misiles de largo alcance de EU contra Rusia, asegura WSJ; Hegseth, tiene la última palabra, dice
