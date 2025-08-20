Más Información
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, rechazó garantías de seguridad colectivas para Ucrania que no tengan en cuenta los intereses de Rusia en ese terreno.
"No podemos aceptar con que ahora se proponga resolver los asuntos de la seguridad colectiva sin Rusia. No saldrá bien", dijo Lavrov en rueda de prensa con su homólogo jordano, Ayman Safadi, en la que tachó dicha propuesta de "utopía".
En respuesta a una pregunta sobre garantías de seguridad para Kiev en forma de despliegue de tropas europeas y aviones estadounidenses, el jefe de la diplomacia rusa aseguró que Moscú defenderá sus "intereses legítimos con firmeza y rigor".
Lee también Putin prometió a Trump que se reunirá pronto con Zelensky, dice la Casa Blanca; "ya se están gestionando" detalles del encuentro
"Estoy seguro de que Occidente, y sobre todo Estados Unidos, entiende perfectamente que debatir seriamente cuestiones de seguridad sin Rusia es una utopía, un camino a ninguna parte", insistió.
Lavrov recordó que en abril de 2022 la propia Ucrania propuso a Rusia un acuerdo de paz que incluía la renuncia a la OTAN, es decir, la neutralidad, y a las armas nucleares.
Entonces, explicó, Moscú se mostró dispuesto a firmar un documento sobre garantías que incluyera a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y también a otros países como Alemania o Turquía.
Lee también Reunión entre Putin y Zelensky debe prepararse "minuciosamente": Rusia; dice que "no rechaza ningún formato de trabajo"
A su vez, calificó de "política de confrontación" la propuesta de un alto el fuego sin que los países occidentales suspendan los suministros de armas a Kiev, y se mostró convencido de que Washington no apoyará tal posibilidad.
"La propuesta ucraniana significaba que estas garantías serían iguales. La seguridad de todas las partes interesadas, incluidos los vecinos de Ucrania, se garantizaría de forma igual e indivisible. Y la parte rusa apoyó en aquel momento ese enfoque", dijo.
Este martes, Lavrov rebajó las expectativas sobre una pronta reunión entre los líderes de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelensky, al afirmar que las cumbres entre los jefes de Estados deben prepararse "minuciosamente".
sg