Moscú.— El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó ayer que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país “no llevará a ninguna parte”, declaración que coincidió con una reunión de la OTAN.

Los jefes de Estado Mayor de la Alianza Atlántica conversaron por videoconferencia para abordar las posibles garantías de seguridad para Ucrania, en el marco de los intensos esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

“Hemos confirmado nuestro apoyo” a Ucrania, escribió en X tras el fin de la reunión el almirante Giuseppe Cavo Dragone, que preside el Comité Militar de la Alianza Atlántica. “La prioridad sigue siendo una paz justa, creíble y duradera”.

La cita se produjo en medio del frenesí diplomático impulsado por la cumbre en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso Vladimir Putin la semana pasada.

Trump se declaró dispuesto el martes a prestar apoyo aéreo como garantía de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo con Rusia, pero descartó desplegar soldados en el terreno, una misión que correspondería a los aliados europeos.

Además de las cuestiones territoriales, las garantías de seguridad que exige Ucrania para disuadir a Rusia son un tema central de las negociaciones diplomáticas para allanar la paz.

Rusia rechaza categóricamente la mayoría de estas posibilidades, ya que considera la expansión de la OTAN hacia sus fronteras como una de las “causas profundas” del conflicto. Lavrov afirmó que hablar de garantías de seguridad sin Rusia “es utópico” y “una vía que no llevará a ninguna parte”.

Moscú ya advirtió que cualquier acuerdo de paz debería garantizar su propia “seguridad” y la de los rusoparlantes en Ucrania, argumento que esgrimió para lanzar la ofensiva el 24 de febrero de 2022.

Todos los participantes del encuentro en la Casa Blanca se felicitaron por los avances en las garantías de seguridad para Kiev, un tema crucial, y declararon que el presidente ruso aceptó celebrar una cumbre con el presidente Volodimir Zelensky en las próximas semanas. Trump, en tanto, señaló ese mismo lunes que si el encuentro bilateral salía bien, podría celebrarse luego una reunión tripartita en la que participaría. El canciller ruso acusó a los dirigentes europeos que acompañaron a Zelensky a Washington de provocar una “escalada agresiva de la situación” al intentar influir de forma “torpe” en Trump para que siga armando a Ucrania.

Unos 30 aliados de Kiev, reunidos en la “coalición de voluntarios”, hablaron el martes por videoconferencia bajo los auspicios del presidente francés, Emmanuel Macron, y del primer ministro británico, Keir Starmer, para informarse sobre las conversaciones en Washington.

Los equipos de planificación europeos y estadounidenses deberían ponerse en contacto en “los próximos días” para “preparar el despliegue de una fuerza de seguridad si las hostilidades llegaran a su fin”, indicó un portavoz de Starmer.

Kiev estima que, incluso si se logra un acuerdo de paz, Moscú volverá a intentar una ofensiva.

Mientras, el ministro de Defensa de Polonia dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este del país en las primeras horas del miércoles fue identificado como un dron ruso, y calificó el hecho como una provocación por parte de Moscú.