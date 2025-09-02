Más Información

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este martes que enviará tropas de la a Chicago pese a la oposición del gobernador de Illinois J.B. Pritzker, y dijo que incluirá a Baltimore en la medida.

"Lo vamos a hacer de todos modos. Tenemos el derecho de hacerlo, porque tengo la obligación de proteger este país, y eso incluye a Baltimore", dijo Trump en la al confirmar el envío de la milicia estatal armada a ambas ciudades.

El anuncio de Trump llegó horas después de que el gobernador Pritzker advirtiera que el mandatario se estaba preparando para militarizar Chicago "como lo hizo con Washington y Los Ángeles".

El presidente aseguró que irán aunque el gobernador dijo que "no necesitan ayuda" porque, según sus datos, "nueve o diez personas fueron asesinadas y otras 50 alcanzadas por balas" y se refirió a Chicago como un "infierno vivo".

Militares estadounidenses. Foto: Archivo/AFP
Militares estadounidenses. Foto: Archivo/AFP

Trump no detalló cuándo se dará el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad gobernada por demócratas y dijo que se trataba de "un asunto político".

Desde el 11 de agosto, Trump militarizó las calles de Washington D.C. y asumió el control del Departamento de Policía Metropolitana, justificando la medida con un supuesto "crimen fuera de control". Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que la ciudad registra la tasa de homicidios más baja de las últimas tres décadas.

El pasado sábado, el estado de Illinois recibió una llamada del jefe de sector de la Patrulla Fronteriza para anunciar la movilización de agentes de otros estados hacia Chicago, según informó en una conferencia de prensa el gobernador Pritzker sin ahondar en más detalles.

Durante su anuncio, Trump incluyó a Baltimore entre las ciudades donde movilizaría a la Guardia Nacional, luego de que el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, se opusiera a una posible intervención federal en la mayor ciudad del estado.

De acuerdo con datos de la , más de mil 650 personas han sido arrestadas desde que la administración Trump movilizó por primera vez a los funcionarios federales a la capital estadounidense.

es/mgm

