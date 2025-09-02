Trump hará "emocionante" anuncio sobre el Departamento de Defensa: Casa Blanca; sugirió renombrarlo como "Departamento de Guerra"

Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , realizará un "anuncio emocionante" este martes sobre el Departamento de Defensa desde el , informó la Casa Blanca, días después de que el mandatario sugiriera que podría restaurar el antiguo nombre del ministerio a "Departamento de Guerra".

"El presidente hará un anuncio emocionante relacionado con el Departamento de Defensa", adelantó la secretaria de Prensa, , a la cadena Fox News.

La alocución desde la emblemática oficina presidencial será la primera aparición oficial de Trump desde hace una semana cuando celebró una reunión con su gabinete abierta a la prensa, lo cual ha alimentado teorías en redes sociales sobre un posible deterioro de salud, algo que la Casa Blanca ha desmentido.

¿Departamento de Defensa cambiará de nombre?

La semana pasada, en el encuentro con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, el mandatario estadounidense dio pistas sobre la posibilidad de renombrar el Departamento de Defensa, alegando que bajo su antigua denominación el país logró sus mayores victorias militares.

"Sabes, lo llamamos el Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiar el nombre (...) Ganamos la Primera Guerra Mundial, lay se llamaba el Departamento de Guerra. Y para mí, eso es realmente lo que es", dijo entonces.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la .

La idea de restaurar el "Departamento de Guerra" fue mencionado por primera vez en la segunda Administración del republicano en marzo pasado, cuando el secretario de esa entidad, , mencionó el tema, pero sin abundar en conocer detalles si esta iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.

