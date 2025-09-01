Más Información

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheinbaum

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Así luce la coladera que provocó la caída de dos atletas durante el Maratón de CDMX; ya fue reparada

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

Amin Maalouf obtiene el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025; su obra desafía el nacionalismo y la cerrazón religiosa

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

"Se lo merecía"; Manolo Jiménez asegura que Noroña "se ganó" los empujones de "Alito" en el Senado

Vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente: Hugo Aguilar; adornan el Máximo Tribunal con arco floral

Vamos a trabajar para hacer una Suprema Corte diferente: Hugo Aguilar; adornan el Máximo Tribunal con arco floral

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; así fue el mensaje por el Primer informe de gobierno

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; así fue el mensaje por el Primer informe de gobierno

Nuevos ministros participan en ceremonia de purificación; "Corte no será guiada por el poder y el dinero", asegura Hugo Aguilar

Nuevos ministros participan en ceremonia de purificación; "Corte no será guiada por el poder y el dinero", asegura Hugo Aguilar

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Fernández Noroña cuestiona a alcalde de Tepoztlán por cobrarle impuestos; "es un incompetente", dice

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Ana Karen Sotero, la joven que regañó a los diputados de la CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Miami.- El presidente estadounidense, , instó este lunes a las farmacéuticas a publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la Covid-19 en medio de la crisis del Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), cuya directora fue despedida por su oposición al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

"Es fundamental que las farmacéuticas justifiquen el éxito de sus diversos medicamentos contra la . Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo! Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA", dijo Trump en un mensaje en la red Truth Social.

El presidente llamó a las compañías a mostrar públicamente los resultados de sus medicamentos contra la enfermedad que paralizó el planeta en 2020, un asunto que precisó que ha generado diferencias en el seno de los CDC.

Lee también

El mensaje de Trump se produce una semana después de que su Gobierno despidiera a la directora de esa agencia gubernamental, Susan Monerez, y nombrara como director interino a Jim O'Neill, un funcionario de alto rango cercano a Kennedy Jr.

Monarez denunció haber sido despedida por oponerse a solicitudes del secretario de Salud, un reconocido antivacunas que ha puesto en duda otras teorías científicas como la crisis climática.

El Gobierno también aprobó la semana pasada un nueva tanda de vacunas anticovid por parte del regulador estadounidense, que establece que éstas estarán limitadas a la población de "alto riesgo" previa consulta médica y que ha retirado la autorización para su uso de emergencia.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y México. Foto: Adobe / Gobierno de México

¿Cuánto cuesta un testamento en septiembre 2025? Precios en CDMX y otros estados

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos. Foto: Adobe / Banco del Bienestar

Programas Bienestar: ¿Cuáles apoyos abren registro en SEPTIEMBRE? Requisitos y montos

Ciudadanía por Naturalización: iStock/ Liudmila Chernetska

Qué es la Solicitud de Naturalización N-400, cuánto cuesta, qué pide y cómo llenarla, según USCIS

Trabajo en Alemania /iStock/frantic00

Llega encuentro de Inteligencia Artificial a México y oportunidades para estudiar en Alemania

Visa americana: iStock/ Khosrork/

Habrá CAMBIOS en la entrevista para obtener la visa americana a partir de septiembre