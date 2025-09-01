Más Información

El , conocido en Estados Unidos como , se celebra en este país el primer lunes de septiembre desde finales del siglo XIX. Este feriado nacional, que para muchos marca el fin del verano y el regreso a clases, este año cae el 1 de septiembre. ¿Cuál es el origen de esta conmemoración?

Jornada laboral de ocho horas

De acuerdo con el de Estados Unidos, esta festividad tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, cuando activistas impulsaron la creación de un día feriado para reconocer las contribuciones de la fuerza laboral del país. Además, estos precursores sentaron las bases para que los obreros obtuvieran mejores derechos, como la jornada laboral máxima de ocho horas, una conquista de la que gozan los hoy en día.

Antes de convertirse en un día oficial en todo , el Día del Trabajo (Labor Day) era reconocido solo por un puñado de activistas y algunos estados de forma individual. Sin embargo, tras las ordenanzas municipales de 1885 y 1886, surgió un movimiento más amplio que buscaba la aprobación de una ley estatal.

Lee también

Aunque fue el primer estado en presentar un proyecto de ley para establecer el Labor Day como celebración estatal, Oregon fue la primera entidad en aprobar la norma, el 21 de febrero de 1887. Ese mismo año, otros cuatro estados —Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York— sancionaron leyes que instauraban la festividad. Hacia finales de la década de 1880, Connecticut, Nebraska y Pensilvania también se sumaron a la iniciativa.

Para 1894, un total de 23 estados ya habían adoptado el . Finalmente, el 28 de junio de ese año, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que declaró que el Labor Day se celebraría el primer lunes de septiembre a nivel nacional.

El primer Labor Day (Día del Trabajo) se celebró el martes 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con los planes impulsados en ese momento por la Central Labor Union. Esta misma organización celebró el segundo Día del Trabajo un año después, también el 5 de septiembre.

Lee también

La primera vez que se festejó esta fecha se realizó un por la Gran Manzana, en el que se exhibió “la fuerza y el espíritu de equipo de las organizaciones comerciales y laborales”, seguido de un festival para el entretenimiento de los trabajadores y sus familias.

Con el paso de los años, a las celebraciones del Labor Day se sumaron discursos de figuras relevantes de la sociedad, a medida que crecía el énfasis en la importancia económica y cívica de la fecha. En 1909, mediante una resolución de la convención de la Federación Estadounidense del Trabajo, se estableció que el domingo anterior al Día del Trabajo se dedicara a aspectos espirituales y educativos del movimiento obrero.

Migrantes, nada qué celebrar

La comunidad inmigrante en Estados Unidos, una de las fuentes prioritarias de mano de obra en el país, encara con preocupación este Día del Trabajo, ante una de las mayores represiones contra los indocumentados en la historia del país, con y deportaciones masivas e indiscriminadas.

Lee también

"No habíamos visto un ataque tan frontal al trabajador inmigrante en décadas", dijo a EFE Raúl Hinojosa, profesor de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que adelanta una investigación sobre el impacto de los operativos migratorios en la economía del país.

Las redadas migratorias han afectado desde grandes a pequeñas empresas alrededor del país, como es el caso del dueño de un negocio que presta servicios de jardinería de la zona metropolitana de Los Ángeles, que perdió a casi todos sus empleados –nueve- tras ser arrestados por agentes federales.

El dueño, que no quiso dar su nombre por seguridad, contó a EFE que se ha visto obligado a incumplir o cancelar varios porque no tiene personal y sus ingresos, como el de los trabajadores, han caído en picada.

Lee también

"Este año no hay nada que celebrar este festivo", se queja.

En grandes ciudades como y , los camiones de comida conocidos como 'food trucks' y restaurantes han visto cómo los agentes migratorios han hecho arrestos, incluso dejando sin atención estos negocios, que, además, han experimentando una importante caída de clientes.

Las redadas han impactado el sector agrícola, que registró una caída total del empleo de 155 mil trabajadores entre marzo y julio de 2025, según un informe de Economic Insights and Research Consulting.

Lee también

El sector de la construcción también enfrenta problemas por la falta de empleados, tanto que Jim Tobin, director de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, dijo el mes pasado que las redadas "son preocupantes".

El profesor Hinojosa advierte que la ofensiva contra los tendrá un "efecto negativo" en la totalidad de trabajadores de Estados Unidos.

"Si el Gobierno estadounidense continúa con las deportaciones masivas, esto causaría una reducción económica de más del 4% del del país", indica el investigador.

Con información de EFE

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

