El (Banxico) mejoró ligeramente su pronóstico de crecimiento de 2025 para la al pasar de 0.1% a 0.6%. En tanto que para 2026 estimó un avance de 1.1% desde el 0.9% que tenía anteriormente.

Durante la presentación del Informe Trimestral, la gobernadora de Banxico, , expuso que se prevé una expectativa de bajo crecimiento y recuperación gradual el próximo año.

Indicó que están anticipando que la contribución del gasto público al Producto Interno Bruto (PIB) será limitada por la consolidación fiscal.

Rodríguez Ceja destacó que las proyecciones de producción industrial en Estados Unidos apuntan a una debilidad.

El tipo de cambio ha conseguido una tendencia a la apreciación. Foto: Archivo
El tipo de cambio ha conseguido una tendencia a la apreciación. Foto: Archivo

Inflación subyacente de estabiliza

Respecto al tema de la inflación general, dijo que se redujo ante la baja de la no subyacente, mientras que la subyacente se estabilizó.

La gobernadora del Banxico agregó que los precios de los servicios han exhibido persistencias en niveles inferiores a los de 2024.

En tanto que el tipo de cambio observó una tendencia a la apreciación, pero el precio de las mercancías todavía resienten los efectos del 2024.

Destacó la importancia de un régimen de flexibilidad cambiaria como fundamental para el marco macroeconómico.

Enfatizó que en lo que va del año, la política monetaria se ha adecuado a los retos a la nueva fase en que se encuentra la inflación.

Hacia delante van a valorar recortes tomando en cuenta todos los elementos necesarios, según la gobernadora del banco central mexicano.

