Más Información

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

Terremoto de magnitud 6 sacude la frontera entre Afganistán y Paquistán; reportan 812 muertos

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

La en los abre alrededor de 18.62 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.21% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar y el bajo volumen de operaciones por el feriado en del “”, mientras los inversores esperan conocer los datos del mercado laboral estadounidense en la semana.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.05%. El euro sube 0.19% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.21%.

Lee también

El , la divisa con mayores activos en el mercado de las , avanza 0.69%, manteniendo el apetito de los inversionistas.

Al comienzo de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, tras conocer cifras de los pedidos manufactureras (PMI) en la eurozona y más tarde durante la sesión en México.

Adicionalmente, los inversionistas se mantendrán atentos a los , tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, el cual rechazó los aranceles, confirmando la decisión de un tribunal inferior.

Lee también

En Estados Unidos, el feriado por el Día del Trabajo mantuvo cerrados los mercados, aunque los futuros del S&P 500 y el Nasdaq avanzaron apenas 0,1%. En México, los analistas prevén un rango de operación semanal para el Índice de Precios y Cotizaciones entre 57 mil 800 y 59 mil 500 puntos.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.2%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei perdió 1.24% y el Han Seng ganó 2.15%.

El estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 1.27%, a pesar de las preocupaciones sobre un posible riesgo de sobreoferta. En metales el sesgo es mixto, con industriales a la baja, pero preciosos al alza. El oro cotiza en +0.6% y el aluminio en -0.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses