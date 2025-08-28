Más Información
Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado
La economía estadounidense registró un crecimiento de 3.3% en 12 meses en el segundo trimestre del año, según la estimación oficial actualizada este jueves, por encima del porcentaje inicialmente anunciado.
El dato supera además la previsión de los mercados y supone una revisión al alza respecto al 3% en 12 meses que había sido anunciado en julio, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
