Las empresas que formamos el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) estamos de manteles largos, este 28 de agosto celebramos los primeros 40 años de nuestro Consejo. Para construir el presente y escribir el futuro es importante entender el pasado. Hace cuatro décadas un grupo de empacadores de carne de Nuevo León, encabezados por Héctor Elizondo, tuvieron la visión de agruparse y trabajar unidos en favor de construir un organismo que los representara ante los retos que los cambios económicos y comerciales de los 80 representaban para México; nada lejos de lo que enfrentamos hoy.

En estos 40 años hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes, afrontando con resiliencia los desafíos económicos, políticos y las adversidades que trajeron consigo enfermedades y pandemias. Gracias al trabajo conjunto de los socios y asociados del Consejo, hoy nuestro organismo se ha convertido en uno los principales interlocutores del sector de cárnico con el gobierno, el sector empresarial, la academia y, por supuesto, los consumidores, que son el eslabón más importante de nuestra de cadena de valor.

A 40 años de nuestra fundación, la industria cárnica en México genera una derrama económica anual de 1.1 billones de pesos, la cual es la más significativa entre otras industrias que producen bienes alimentarios: representamos 1.2% del Producto Interno Bruto Nacional.

Puesto en perspectiva, dos de cada 100 pesos del valor de los bienes y servicios que se generan en México corresponden a la industria cárnica.

Más de 77 mil personas se encuentran empleadas en la industria cárnica y otras 366 mil en actividades vinculadas directamente con nuestra industria; representamos 9% del total de los empleos generados por la industria alimentaria.

Entendemos y asumimos la responsabilidad que representa llevar a la mesa de los mexicanos una de las fuentes de proteína animal más importante que son la amplia variedad de cárnicos que van desde los frescos hasta los de valor agregado que hoy nuestros 49 socios a lo largo y ancho del país producen y comercializan.

Como hace 40 años, los retos que enfrentamos nos colocan en un momento crucial para nuestra industria, hoy nuestros consumidores nos demandan cárnicos elaborados en procesos más sustentables, a precios más asequibles y una mayor variedad de productos; por ello, seguiremos trabajando para que cada día más mexicanos tengan acceso a proteína cárnica de calidad, inocua y nutritiva en por lo menos dos de las tres principales comidas del día.

En los últimos años el incremento en el consumo de proteína cárnica en México es un signo de bienestar que hemos alcanzado, de la mano del gobierno federal y gracias la resiliencia de la industria, en el que hemos aprovechado las oportunidades que se nos han presentado y que, gracias a ello, hoy cada vez más mexicanos consumen de manera regular nuestros cárnicos.

Hace unos meses anunciamos que las empresas que formamos el Comecarne haríamos una inversión de 5 mil millones de dólares durante los próximos seis años, enfocando estos recursos en aumentar la capacidad productiva, remodelaciones y ampliaciones de plantas existentes, mejorar la eficiencia de procesos, implementación de mejoras e innovaciones en materia de medio ambiente, cumplimiento de normatividad, desarrollo de nuevos productos, capacitación y expansión a nuevos mercados, así como construcción de nuevas plantas. Con esta inversión no sólo reiteramos nuestro compromiso con el país, sino que reafirmamos la convicción de apostar por el desarrollo de proveeduría nacional y de nuestra cadena de valor.

Con la visión puesta en el futuro y siendo una industria resiliente, seguiremos trabajando día con día para llevar a las mesas de nuestro país más alimentos cárnicos. México cuenta con la industria cárnica y el compromiso de seguir trabajando en favor de nuestro país.

*Presidente del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne)