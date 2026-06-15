Para Carlos Speitzer, las relaciones de pareja no siempre son sencillas, se parecen más a una guerra o a un juego de futbol, donde la negociación y la comunicación son las herramientas fundamentales para que el partido se desarrolle con resultados positivos.

“Todo el mundo quiere ser el que gane el juego y es un poco lo que pasa en las relaciones, hasta que hacen un ejercicio de conciencia y se dan cuenta de que no son enemigos, que sólo estaban entrenando, que en el juego tienen que ser los dos contra la vida”, expresó Speitzer

Es precisamente esto lo que ilustra la puesta en escena El día que México ganó el mundial, que protagonizan Carlos Speitzer y Alexa Marín, y que se presenta en La Teatrería.

El montaje aborda la historia de Pablo y Bárbara (Carlos Speitzer y Alexa Marín), que esperan el silbatazo final de su partido: la firma de su divorcio. En medio del silencio, dos cronistas deportivos irrumpen para narrar su historia como el partido más decisivo de sus vidas.

A través de la repetición de sus jugadas críticas, revivimos las acciones que los llevaron del campeonato al descenso.

“Viéndolo desde los inicios del teatro en la antigua Grecia, tenías el coro que servía para narrar y avanzar la acción, aunque no estuvieran presentes en la escena, y cuando vi que el autor hizo eso con el libreto, me llamó mucho la atención, porque es juntar la esencia del teatro clásico en una apuesta contemporánea”, señaló el productor Robert Camino-Matta.

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El hilo conductor de esta trama son los mundiales desde 1985. A través de un recuento de lo sucedido en estas justas deportivas, los comentaristas van llevando a los personajes, y al público por los momentos claves de esta relación.

“Todo es una analogía, lo que se escucha de los narradores queda totalmente en una relación: las tarjetas amarillas, si hay goles o si se van a tiempos extras, dijo Alexa Marín.

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