Disney y el universo de Toy Story le dan la oportunidad a Belinda de interpretar a una antagonista, propuesta que la actriz y cantante no ha desaprovechado.

Y es que durante años, Belinda ha interpretado a heroínas que se han vuelto admiradas por el público.

Ahora, por primera vez le toca dar vida a la aparente villana, sin embargo, Beli asegura que Lilypad, la tableta inteligente que llega a alterar la vida de Woody, Buzz y sus amigos, es mucho más compleja de lo que parece.

Aunque Lilypad es presentada como la villana de esta quinta entrega de la franquicia Toy Story, Belinda adelantó que el personaje terminará cautivando al público.

“Lilypad te sorprende mucho porque te das cuenta de que tiene muchos matices. Puedes pensar que tiene malas intenciones, pero al final ella solo quiere ayudar y quiere formar parte de la familia de Toy Story, quiere agradarle a todos”, explicó durante su paso por la alfombra roja de lanzamiento de la cinta en Mitikah Mall.

La actriz considera que esos matices son lo que hace especial al personaje.

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“Al principio la ves un poquito mala, pero después se gana tu corazón. Definitivamente se gana el mío”, afirmó entre rosas.

El filme enfrenta a los juguetes con una realidad cada vez más presente en los niños: la tecnología. La llegada de este dispositivo pondrá a prueba la relación entre los personajes y las nuevas formas de entretenimiento.

Belinda también aprovechó para hablar sobre la importancia de los juguetes fuera de la pantalla.

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“Es importante compartir. Hay que tratar de cuidar los juguetes y, cuando no los usemos, donarlos, porque estoy segura de que miles de niños y niñas van a ser muy felices”, señaló.

Dirigida por Andrew Stanton, Toy Story 5 llegará a cines el 17 de junio.

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