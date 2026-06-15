El aficionado, aquel que inyecta de emoción al futbol, es el protagonista de la exposición Once Upon a Field, de la galería Mariane Ibrahim, que se destaca en presentar arte de la diáspora africana de distintas latitudes.

La curaduría de la muestra, realizada por Marisol Rodríguez, busca recordar que el futbol surge del sencillo gusto de jugar a la pelota, por lo que la infancia y la imaginación también son conceptos relevantes en el recorrido.

“Nos interesa la afición, las infancias y la imaginación, pero también ver al futbol como un espacio de lucha, rebelión y donde se juegan cosas más allá del juego en sí”, dijo Rodríguez.

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“La Ginga”, 2026, obra del Raphaël Barontini, en algodón teñido, serigrafía sobre cuero y tela, impresión digital sobre tela. Foto: FRIDA JUÁREZ BAUTISTA/EL UNIVERSAL

La afición, diversa y apasionada, es representada por collages del artista Clotilde Jiménez (originario de Hawai, pero naturalizado mexicano), quien con papel amate y otros colores y texturas muestra el espíritu festivo. Las obras aquí exhibidas también son la imagen de la exposición Arte y Futbol: una misma emoción.

El artista estadounidense Ian Michael plasma un recuerdo en su pintura “¡Mucho, Mucho, Mucho México!”, donde retrata con nostalgia la experiencia de escuchar las narraciones de partidos en una estación de radio mexicana XEX (730 AM).

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“Sunday morning in Chapultepec Park Mexico City”, 1985, de Peter Robinson. Foto: FRIDA JUÁREZ BAUTISTA/EL UNIVERSAL

Los creadores también dejaron salir su lado de aficionado y rinden homenaje a través de sus obras a sus ídolos pamboleros, como lo hace el pintor sudanés Salah Elmur —quien entre sus referentes está Diego Rivera— con una pintura de su jugador egipcio favorito, Abrahuma. Mientras que el artista francés Raphaël Barontini, quien ha colaborado con el equipo Paris Saint-German, creó una capa y un estandarte dignos de un rey como lo fue Garrincha, jugador brasileño apodado “La alegría del pueblo” y fue uno de los primeros futbolistas de piel negra en jugar en la selección de Brasil. Su rostro y sus orígenes fueron bordados en un collage textil en estas dos piezas.

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El aficionado es el protagonista de la exposición Once Upon a Field. Foto: FRIDA JUÁREZ BAUTISTA/EL UNIVERSAL

Las retas callejeras jugadas en la infancia y juventud son ilustradas por el pintor puntillista Slimen Elkamel, de Túnez, y por el fotógrafo Peter Robinson, quien durante décadas trabajó para la FIFA, aunque en sus ratos libres, se dedicaba a retratar el lado más humano y menos corporativo de este deporte. Rodríguez cuenta que el fotógrafo inglés no es tan fan del deporte y mucho menos de la forma en la que lo maneja la Federación.

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La conformación de la exposición hace referencia a la alineación de equipos de este deporte al presentar obras de 11 artistas y un coach. En este caso, el coach es el cineasta Abderrahmane Sissako malí, porque el fragmento de su película Timbuktu. que se proyecta en la muestra, “es el corazón” de la curaduría.

“La Ginga”, 2026, obra del Raphaël Barontini, en algodón teñido, serigrafía sobre cuero y tela, impresión digital sobre tela. Foto: FRIDA JUÁREZ BAUTISTA/EL UNIVERSAL

“Da el tono de lo que nos interesa mostrar”, comenta Marisol Rodríguez. El video muestra a unos niños en Mali que juegan futbol de forma muy improvisada y apasiona, pero paran de golpe cuando talibanes se acercan al campo tierroso a vigilar que no se viole la prohibición extremista musulmana de jugar futbol.

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Once Upon a Field estará abierta hasta el 15 de agosto. Mariane Ibrahim se ubica en Río Pánuco 36, en la colonia Renacimiento.

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