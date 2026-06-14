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No hay plazo que no llegué y ese fue el caso de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que arrancó en México pese a una serie de movilizaciones sociales y protestas en diferentes partes del país. El partido de inauguración, México contra Sudáfrica, se vivió con bastante pasión y color.
El Coloso de Santa Úrsula se encendió con el primer gol del torneo de la FIFA. Julián Quiñones abrió el marcador y desató la locura en el país. Esto ocurrió en el minuto nueve del duelo correspondiente a la Fase de Grupos.
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Después, Raúl Jiménez sentenció la victoria con un segundo tanto. El delantero mexicano miró al cielo y le dedicó a su padre aquella hazaña. El segundo de México, pero el primero para “El Lobo de Tepeji” en las justas mundialistas.
Las redes sociales se inundaron con memes que celebraron la victoria de México en el primer partido del evento mundialista.
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A las 12:20 horas de este sábado 13 de junio, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 5.2 grados en el municipio de San Marcos en el estado del sur de México, Guerrero.
De acuerdo con el organismo nacional, el movimiento se percibió a 26 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos. El suceso recuerda al del pasado viernes 5 de junio, con epicentro en Ometepec, Guerrero.
Como es costumbre, las reacciones de internautas en redes sociales no se hicieron esperar, dejando ver una vez más la creatividad y el ingenio de los mexicanos en momentos tensos, que ayudan a pasar el susto y mantener el buen humor.
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(Con información de Miriam de Santos Morales y María Davalos Soriano)
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