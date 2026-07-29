El anuncio de la inversión de KIA en México es una muestra de que el país es atractivo para desarrollar proyectos por sus situación geográfica preferencial, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Explicó que la Inversión Extranjera Directa que ha llegado a México en los últimos años es muestra de ello.

“No está fácil competir con México. Se dice fácil, o sea, ¿todo el mundo supone que hacer una planta en México es lo mismo que hacerla en Alabama o es lo mismo que hacerla en…? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque tenemos la número uno”, aseguró.

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“Están viendo mercados, están viendo posibilidades, están viendo que México tiene una situación preferencial respecto a otros países y por eso están invirtiendo. Entonces, para quien tiene incertidumbre, mejor que vea las certidumbres”.

Agregó que se invierte porque “es un buen negocio, porque México tiene productividad, porque pueden exportar a muchos países”.

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Durante la demostración de la unidad KIA Sub EV3 que se producirá en Pesquería, Nuevo León, con una inversión de 649 millones de dólares, Ebrard Casaubon aseguró que recientemente se anunció otra inversión de más de mil millones de dólares de General Motors.

Nueva inversión de KIA en México por 649 millones de dólares pic.twitter.com/3UV1GPYr3p — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 29, 2026

La pregunta para México es, ¿qué hacemos de semiconductores, electrónicas, pantallas y baterías? No estábamos haciéndolo más que muy poco.

Dijo que hace tiempo no se fabricaban o se hacía poco de semiconductores, pantallas y baterías, entre otros componentes de la industria automotriz.

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“Ahora nos vamos a abocar y nos va a ayudar este vehículo para que en México podamos hacer más de eso. Ese es un objetivo importante porque creas proveedores, ecosistemas. En vez de estar importando, empiezas a desarrollarlos aquí”, añadió.

Comentó que México tiene que avanzar en la parte de electromovilidad, por lo que se impulsarán este tipo de proyectos.

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Por otra parte, dijo que en el caso de arbitraje de Vulcan Materials contra México, lo ganó México y añadió que aún no es un fallo en firme y que sólo se pidió al gobierno mexicano pagar a esa empresa estadounidense el 1% de monto demandado.

“Vulcan nos demandó por mil 700 millones de dólares. Imagínate. El panel que se resolvió el lunes le concedió más o menos como 15 millones de dólares”, lo que muestra que la firma no tenía razón, explicó.

Rechazó dar más detalles sobre el caso porque dijo que debe guardar ciertas reservas. Sin embargo, dijo que seguirán dialogando con esa empresa, porque no se trata de “un pleito”.

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