El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo presidió la graduación de 876 oficiales del Heroico Colegio Militar.
En esta ocasión se graduaron 137 mujeres y 739 hombres, de los cuales 467 son oficiales de las diversas armas y del servicio de intendencia con la Licenciatura en Administración Militar.
También 320 oficiales del Servicio de Policía Militar con la Licenciatura en Seguridad Pública; egresan 14 oficiales del Curso Intensivo de las Armas y 75 del Curso Intensivo de Policía Militar con Especialidad en Seguridad Pública, mismos que se incorporarán a los organismos de la Guardia Nacional.
En esta generación egresan 23 mujeres de las Armas seis de Infantería, dos de Caballería, seis de Artillería, tres del Arma Blindada y seis Zapadores hecho inédito que manifiesta la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres que integran el Ejército.
En la ceremonia, el general Francisco Javier Zubía González, director del plantel, dijo que actualmente los cadetes se preparan para afrontar los desafíos presentes y futuros, bajo un modelo educativo militar basado en competencias, que contempla tres ejes de formación: militar, ético y académico.
Indicó que el objetivo es lograr la formación sólida e integral, “cuentan con sólidos valores, conocimientos teóricos y prácticos que les permitirán desempeñarse con liderazgo en el ejercicio del mando de las unidades del Ejército y de la Guardia Nacional”.
Posteriormente, se hizo entrega de títulos, conmemoraciones y condecoraciones a los primeros lugares de la generación.
El subteniente Intendente Arturo Díaz de León Martínez, quien obtuvo el primer lugar de aprovechamiento académico destacó que los cadetes egresados valoran el apoyo y el esfuerzo de la Institución.
El cuerpo de cadetes realizó un desfile en honor al personal graduado y sus familias.
