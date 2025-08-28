“Saludos a La Barredora”, gritaron al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien decidió dar una caminata callejera por las calles aledañas a la Vieja Casona de Xicoténcatl, ello en el marco de la reunión plenaria de esa bancada.

De traje gris y corbata azul, el tabasqueño caminó esta tarde por la Calle de Donceles y en la esquina de Allende, donde escuchó a un hombre que desde la banqueta de enfrente sorprendió con el saludo que recordó las acusaciones en su contra por pertenecer al grupo criminal “La Barredora”.

Sobre Donceles, también un motociclista identificó a Adán Augusto López y fue menos amable al gritarle: “Ratero”.

Seguido por algunos funcionarios del Senado y un grupo numeroso de reporteros y fotoperiodistas, siguió con su paseo callejero y en la Calle de Cuba escuchó otro saludo: “Ahí va el de la Barredora”.

nro/bmc