"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

"Alito" vs Noroña, la post pelea; siguen lloviendo "trompadas"

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

“Saludos a ”, gritaron al coordinador de Morena en el Senado, , quien decidió dar una caminata callejera por las calles aledañas a la Vieja Casona de Xicoténcatl, ello en el marco de la reunión plenaria de esa bancada.

De traje gris y corbata azul, el tabasqueño caminó esta tarde por la Calle de Donceles y en la esquina de Allende, donde escuchó a un hombre que desde la banqueta de enfrente sorprendió con el saludo que recordó las en su contra por pertenecer al grupo criminal “La Barredora”.

Sobre Donceles, también un motociclista identificó a Adán Augusto López y fue menos amable al gritarle: “Ratero”.

Seguido por algunos funcionarios del Senado y un grupo numeroso de reporteros y fotoperiodistas, siguió con su paseo callejero y en la Calle de Cuba escuchó otro saludo: “Ahí va el de la Barredora”.

