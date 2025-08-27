Nueve mujeres fueron asesinadas diariamente en el país, de enero a julio de este año, la mayoría de ellas en Guanajuato, según cifras del reporte de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En dicho periodo suman un total absoluto de mil 855 víctimas mujeres de homicidio doloso, distinto al feminicidio, de las cuales el 35.1% se concentran en tres estados.

Guanajuato encabeza la lista con 224 mujeres asesinadas en esa entidad de enero a julio, de acuerdo con el reporte mensual elaborado a partir de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías o procuradurías estatales.

Lee también Cada hora dos mujeres son violadas en México

Asesinatos en México (19/07/2025). Foto: Cortesía

Le siguen Baja California, 117; Estado de México, 107; Michoacán, 78; Jalisco, 77; Chihuahua, 71; Guerrero, 70; Nuevo León, 53; Sonora, 51; Veracruz, 51; Colima, 49; Morelos, 47; Ciudad de México, 44.

La mayoría de las mujeres asesinadas tenían 18 años o más. En tanto, Colima mantiene el primer lugar de asesinatos con una tasa de 12 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Según el reporte, en julio pasado se registraron 193 víctimas mujeres de homicidio doloso en el país, una de las cifras más bajas del año.

Lee también “La violencia familiar nos angustia mucho”: Daptnhe Cuevas secretaria de Mujeres de la CDMX

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que en las últimas dos semanas han sido detenidas más de mil personas por delitos de alto impacto, y se han asegurado 381 armas de fuego y casi 20 toneladas de droga, además de inhabilitar 61 laboratorios para la producción de drogas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro