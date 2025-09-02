Más Información

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

EU realizó un "ataque letal" contra barco con drogas que zarpó de Venezuela; era operado por una "organización narcoterrorista", dice

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

García Harfuch: Futuro de la seguridad depende de fortalecer a policías; 96% de delitos pertenecen al fuero común, dice

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Kenia López rinde protesta como presidenta de la Cámara de Diputados; “me comprometo a generar condiciones de pluralidad”, dice

Segob pide a estados homologar sus leyes con la Ley General de Búsqueda; servirá para registros claros y transparentes

Aranceles de Trump: México, menos expuesto que Canadá a “efecto dominó” por política arancelaria de Estados Unidos: UNCTAD

Recomienda Sheinbaum a la oposición hacer yoga; tienen mucho odio y enojo, asegura

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Washington. El presidente de Estados Unidos, , desestimó los rumores que durante días han circulado en redes sociales sobre su como "noticias falsas", durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes.

"No vi eso", dijo el republicano de 79 años cuando un periodista le habló sobre la especulación generalizada en las , incluyendo X, de que estaba con problemas de salud, con algunos usuarios incluso sugiriendo que había muerto, después de varios días en los que no apareció ante los medios. "Eso son ", agregó.

Acusó a los medios por prestarse a difundir ese tipo de noticias. "Pero ustedes están aquí y pueden ver que todo está bien", señaló.

"No hice ninguna [rueda de prensa] durante dos días, y dijeron que debía haber algo mal conmigo. Biden no las hizo durante meses. No se le veía por ningún lado. Y nadie dijo nunca que hubiera algo mal con él, y sabemos que no estaba en su mejor forma", aseveró Trump.

En la conferecia, Trump confirmó que mudará la sede del Comando Espacial de Estados Unidos del estado de Colorado a , revirtiendo una decisión de su antecesor, el demócrata .

Según Trump, el comando en Huntsville tendrá un "papel clave en la construcción de la Cúpula Dorada". También señaló que la mudanza del comando a Alabama añadirá "30 mil empleos" al estado y que ahora Huntsville será conocido como “Rocket City” (la Ciudad Cohete).

La administración Trump acusó a Biden de tener el Comando Espacial en Colorado por "una decisión política", y el mandatario acusó que Colorado tiene "un sistema electoral corrupto", por permitir el voto por correo.

Trump insistió asimismo en que enviará a la a Chicago, pese a la oposición del gobierno estatal. No mencionó cuándo podría ocurrir. "Vamos a entrar. No dije cuándo. Vamos a entrar".

Cuestionado sobre el fallo de un juez que el viernes bloqueó los que impuso a diversos países, Trump afirmó que mañana apelará ante el Tribunal Supremo la sentencia.

Según Trump, el fallo del juez, "desde el punto de vista jurídico, no tienen ningún fundamento legal. Pero desde el punto de vista del sentido común, destruiría a " si no se pueden mantener los aranceles. Por ello, afirmó que buscará una "decisión expedita" por parte del Supremo.

