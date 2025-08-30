Kiev.— Los ataques rusos contra Kiev del jueves mataron al menos a 25 personas, entre ellas cuatro niños, según un nuevo balance comunicado este viernes por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

“En este momento, sabemos que 25 personas murieron, entre ellas cuatro niños, y que decenas más resultaron heridas”, escribió Zelensky en la red social X.

Las autoridades militares de Kiev confirmaron este viernes que hubo unos 50 heridos.

El mandatario calificó el ataque como “absolutamente despreciable” y dijo que muestra “las verdaderas intenciones” del presidente ruso Vladimir Putin: “Seguir matando y no tomar medidas para lograr la paz”.

La víctima más joven no tenía “ni siquiera 3 años”, agregó Zelensky.

El ataque aéreo con misiles y drones, uno de los más grandes llevados a cabo por Rusia contra Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, destruyó varios edificios residenciales en Kiev.

La capital, ubicada lejos del frente y equipada con importantes defensas antiaéreas, estuvo durante mucho tiempo relativamente protegida de los peores ataques aéreos rusos. Sin embargo, estos se han multiplicado en los últimos meses, durante los cuales Rusia lanzó un número récord de drones hacia Ucrania.

El dirigente ucraniano, por otro lado, pidió nuevamente “sanciones severas” contra Rusia para obligarla a detener sus bombardeos y poner fin a la guerra.

“Rusia sólo entiende la fuerza (...) Estados Unidos, Europa y los países del G20 tienen esa fuerza”, declaró. Varios líderes europeos condenaron enérgicamente el ataque a Kiev, argumentando que demuestra que Moscú realmente no quiere negociar para poner fin a más de tres años y medio de guerra.

Francia y Alemania abogaron por “sanciones suplementarias” contra Rusia por el rechazo del presidente ruso a reunirse con su homólogo ucraniano para buscar una salida a la guerra en Ucrania, como había prometido a Donald Trump.

Si el jefe de Estado ruso no se reúne con Zelensky de aquí al lunes, “eso querrá decir que el presidente Putin se la habrá jugado” a Trump, afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Eso no puede quedar sin respuesta”, señaló durante una rueda de prensa conjunta con el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, en Toulon, en el sur del territorio francés.

“Hablaremos ambos con el presidente Trump” este fin de semana y “si constatamos la semana próxima que, de nuevo, tras meses de promesas incumplidas, no ocurre, abogaremos muy claramente por que se impongan sanciones primarias y secundarias” contra Rusia, agregó Macron.

El director de gabinete adjunto de Trump, Stephen Miller, dijo al respecto que es “absurdo” sugerir que Trump fue engañado.

El mandatario ruso no tiene “ninguna voluntad” de entrevistarse con Zelensky, puesto que planteó “condiciones previas absolutamente inaceptables”, añadió el dirigente alemán. Agencias