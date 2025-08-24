Más Información
Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz
Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr; lo acusan de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa, pero queda en libertad condicional
Ahora, SRE también alerta a migrantes sobre peligros de cruzar a EU; "¡no expongas tu vida!", advierte
Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical
Llega al AIFA tercer avión para Mexicana de Aviación; aerolínea está lista para conectar al país, afirma
Interceptan tractocamión que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en Sonora; detienen al conductor
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú está frenando un acuerdo de paz con Ucrania, y afirmó que Rusia ha hecho "concesiones significativas" al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.
"Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto", dijo Vance en el programa de entrevistas dominical de NBC "Meet the Press with Kristen Welker".
"De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales", afirmó.
