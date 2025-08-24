Más Información
Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz
Vinculan a proceso a Julio César Chávez Jr; lo acusan de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa, pero queda en libertad condicional
Ahora, SRE también alerta a migrantes sobre peligros de cruzar a EU; "¡no expongas tu vida!", advierte
Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical
Llega al AIFA tercer avión para Mexicana de Aviación; aerolínea está lista para conectar al país, afirma
Interceptan tractocamión que transportaba mil 201 paquetes de cocaína en Sonora; detienen al conductor
Rusia y Ucrania intercambiaron 146 prisioneros de guerra este domingo, en el más reciente canje que ha permitido la liberación de cientos de soldados este año, anunció el ministerio de Defensa ruso.
Los intercambios de prisioneros a gran escala han sido el único resultado tangible de tres rondas de conversaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana llevadas a cabo en Estambul entre mayo y julio pasado y es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la ofensiva de Rusia en 2022.
En un mensaje por su canal de Telegram, el ministerio ruso confirmó que "146 militares rusos fueron devueltos de territorio controlado" por Kiev en Ucrania, y "a cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron transferidos" a su país.
Lee también Rusia y Ucrania canjean 84 prisioneros de guerra; intercambio incluyó a militares y civiles, afirma Zelensky
Moscú agregó que Ucrania devolvió a Rusia a ocho ciudadanos residentes de la región rusa de Kursk (oeste), "detenidos ilegalmente" por Kiev.
Las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa en Kursk en agosto del año pasado, apoderándose de cientos de kilómetros cuadrados de territorio en un importante revés para el Kremlin.
Rusia desplegó miles de tropas de su aliado Corea del Norte como parte de un contraataque, pero no recuperó completamente el control de la región hasta abril de este año.
Ucrania y Rusia realizan nuevo canje de prisioneros de guerra; es el único avance dentro de las negociaciones de paz
ss