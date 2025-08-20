La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de aquí a diciembre no tiene pensado salir del país, pero espera la llegada de mandatarios de otros países, además que prevé un encuentro con el secretario de Estado de Estado Unidos, Marco Rubio.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en los próximos días visitarán México funcionarios de Brasil y empresarios para revisar acuerdos de cooperación y comercio.

“No pienso salir de aquí a diciembre. Vienen, recuerden, vienen a finales de este mes, la próxima semana secretarios de Estado de Brasil. Viene el primer ministro de Canadá (Mark Carney), va a venir el presidente de Francia (Emmanuel Macron), de aquí a diciembre, entre otros”, explicó.

“¿Marco Rubio viene?”, se le preguntó.

“Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad”, contestó.

En julio pasado, Sheinbaum y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron la visita a México del vicepresidente Geraldo Alckmin, los próximos 27 y 28 de agosto, acompañado por una delegación empresarial y otros ministros brasileños.

