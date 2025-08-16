En 2015, cuando Marco Rubio era senador de Florida y buscaba la candidatura presidencial, se calculó que su patrimonio neto era de tan solo 100 mil dólares. Desde entonces su situación se ha transformado y, ahora, como secretario de Estado de Estados Unidos, sus finanzas han mejorado mucho.

Tan solo por suposición como secretario de Estado, de acuerdo con Forbes, Rubio está ganando un salario de primer nivel que es superior a los 200 mil dólares anuales, lo que representa un importante aumento considerando que su sueldo de senador era de 174 dólares.

Gracias a su trabajo, y a otras inversiones, se calcula que hoy el patrimonio de Rubio supera el millón de dólares. El medio recordó que, más allá de haber ganado un buen sueldo como senador durante 14 años, el republicano ha presentado detalles sobre su patrimonio que incluye activos no inmobiliarios por alrededor de 175 dólares y unos 15 dólares en acciones de Coca-Cola.

Lee también Rubio habla sobre despliegue de tropas en el Caribe; EU "confrontará" a cárteles del narcotráfico latinoamericanos, reitera

Además, Rubio vendió su anterior vivienda cerca del aeropuerto de West en Miami y compró una residencia un poco más pequeña en la ciudad que, según Forbes, ha incrementado su valor ya que pagó alrededor de 959 dólares por ella y hoy vale un millón 075 mil dólares. Tiene también una pensión federal que, calculan, debería ascender a seis cifras.

Otros ingresos importantes que ha reportado Marco Rubio están relacionados con la venta de su libro de memorias, Un hijo americano que vendió casi 43.000 ejemplares.

Tras descubrir que los libros podrían ser un negocio lucrativo publicó otros títulos como American Dreams, gracias al cual reportó alrededor de 102 mil 500 dólares en ganancias y en 2023, con Decades of Decadence generó unos 100 mil dólares

Lee también EU retira visas a funcionarios de África y Brasil por contratar misiones médicas cubanas; las califica como trabajo forzado

¿Qué hace el secretario de Estado de Estados Unidos?

Como secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio percibe un salario anual de alrededor de 226 mil 300 dólares, pero ¿cuáles son sus funciones generales?

El secretario de Estado es nombrado por el presidente con el asesoramiento y consentimiento del senado y se convierte en el principal asesor del mandatario en temas de asuntos exteriores.

Lee también Rumbo a revisión del T-MEC, empresarios se reunirán con congresistas en EU; buscan fortalecer lazos comerciales

¿Quién es Marco Rubio?

En ese sentido se ha destacado que Rubio, quien es hijo de inmigrantes cubanos que huyeron del régimen de Batista, ha logrado amplia experiencia diplomática.

Rubio nació en Miami en 1971 y en 1993 obtuvo una licenciatura en la Universidad de Florida y en 1996 un título de derecho por la Universidad de Miami. Desde entonces ocupó varios cargos públicos hasta convertirse en senador en 2010 y ahora en secretario de estado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc