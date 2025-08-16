Más Información

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan dos heridos

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Las gemelas Mia y Lia Cueva se cuelgan el oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025; son campeonas en el trampolín de tres metros

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Hijo de Manuel Bartlett y su pareja no están en la Lista de Personas Bloqueadas: Seguridad; niega congelamiento de cuentas

Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país

Temporada de lluvias en CDMX: estas han sido las peores inundaciones en la historia de la capital del país

Erreway llega a México: corbatas rojas del Elite Way toman el Pepsi Center

Erreway llega a México: corbatas rojas del Elite Way toman el Pepsi Center

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Detienen a Daniel "N" quien mató a su propio hijo de 9 años con un machete en Guanajuato; el niño es velado en el municipio de Tarandacuao

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Lluvia incrementa 50% el nivel de agua las 210 presas más importantes del país; se fortalece la disponibilidad del agua

Lluvia incrementa 50% el nivel de agua las 210 presas más importantes del país; se fortalece la disponibilidad del agua

En 2015, cuando era senador de Florida y buscaba la candidatura presidencial, se calculó que su patrimonio neto era de tan solo 100 mil dólares. Desde entonces su situación se ha transformado y, ahora, como secretario de Estado de Estados Unidos, sus finanzas han mejorado mucho.

Tan solo por suposición como secretario de Estado, de acuerdo con Forbes, Rubio está ganando un salario de primer nivel que es superior a los 200 mil dólares anuales, lo que representa un importante aumento considerando que su sueldo de senador era de 174 dólares.

Gracias a su trabajo, y a otras inversiones, se calcula que hoy el patrimonio de Rubio supera el millón de dólares. El medio recordó que, más allá de haber ganado un buen sueldo como senador durante 14 años, el republicano ha presentado detalles sobre su patrimonio que incluye activos no inmobiliarios por alrededor de 175 dólares y unos 15 dólares en acciones de .

Lee también

Además, Rubio vendió su anterior vivienda cerca del aeropuerto de West en Miami y compró una residencia un poco más pequeña en la ciudad que, según Forbes, ha incrementado su valor ya que pagó alrededor de 959 dólares por ella y hoy vale un millón 075 mil dólares. Tiene también una pensión federal que, calculan, debería ascender a seis cifras.

Otros ingresos importantes que ha reportado Marco Rubio están relacionados con la venta de su libro de memorias, Un hijo americano que vendió casi 43.000 ejemplares.

Tras descubrir que los libros podrían ser un negocio lucrativo publicó otros títulos como American Dreams, gracias al cual reportó alrededor de 102 mil 500 dólares en ganancias y en 2023, con Decades of Decadence generó unos 100 mil dólares

Lee también

¿Qué hace el secretario de Estado de Estados Unidos?

Como secretario de Estado de , Marco Rubio percibe un salario anual de alrededor de 226 mil 300 dólares, pero ¿cuáles son sus funciones generales?

El secretario de Estado es nombrado por el con el asesoramiento y consentimiento del senado y se convierte en el principal asesor del mandatario en temas de asuntos exteriores.

Lee también

¿Quién es Marco Rubio?

En ese sentido se ha destacado que Rubio, quien es hijo de inmigrantes cubanos que huyeron del régimen de Batista, ha logrado amplia experiencia diplomática.

Rubio nació en Miami en 1971 y en 1993 obtuvo una licenciatura en la Universidad de Florida y en 1996 un título de derecho por la Universidad de Miami. Desde entonces ocupó varios cargos públicos hasta convertirse en senador en 2010 y ahora en secretario de estado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP. Foto: Adobe / RENAPO

¿Pedirán la CURP biométrica para el regreso a clases 2025? Esto dice la SEP

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos