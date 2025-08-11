La muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, hospitalizado desde hace dos meses tras sufrir un atentado, fue recibida con pesar por la comunidad internacional, que lanzó un llamado al "fin de la violencia política".

"Que el mejor homenaje a su memoria sea continuar comprometidos con trabajar por un hemisferio donde la violencia política nunca más tenga cabida", escribió el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

También se pronunció en esta línea la secretaria adjunta de la organización, la colombiana Laura Gil, quien mandó un mensaje de apoyo en la misma red social.

"Como secretaria general adjunta de la OEA, como colombiana que ama a su país y como madre y esposa cualquiera, extiendo mis más sinceras condolencias a la familia del senador Miguel Uribe", dijo Gil.

Y defendió: "La violencia política no tiene lugar en las democracias".

Albert Ramdin a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el 7 de junio durante un mitin con el que arrancaba su campaña para ser candidato presidencial para los comicios de 2026.

Desde ese día, estuvo ingresado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. Aunque en julio presentó una leve mejoría, su esposa, María Claudia Tarazona, anunció hoy el deceso.

La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá detalló en un comunicado que el precandidato murió a la 1:56 de la madrugada del lunes, sin dar más detalles.

Marco Rubio lamenta la "trágica muerte" de Turbay

"Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables", transmitió el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, en un breve mensaje en su cuenta de X.

Legisladores federales de Florida condenaron la "injusticia" y la "violencia" en Colombia tras la muerte de Uribe Turbay.

Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, a quienes el oficialismo colombiano acusa de "acciones injerencistas", se pronunciaron: Giménez expresó que "esta enorme injusticia no puede ser en vano".

Marco Rubio a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

"El senador Miguel Uribe, hombre de Estado, brillante, incansable, valiente. Tuve el honor de recibirlo durante sus visitas al Congreso en Washington", indicó el representante de Miami en sus redes sociales.

Díaz-Balart lo consideró "un joven político que era una esperanza para la democracia en su país".

"Mi profunda condolencia a su familia y mi convicción de que la violencia debe ser erradicada de Colombia", señaló el legislador, también del área de Miami, en una publicación.

Corina Machado y González Urrutia mandan sus condolencias al pueblo colombiano

La líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que "con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay".

Machado indicó que desde Venezuela se comparte el dolor por la pérdida de un "gran amigo, valiente, generoso y comprometido".

"Luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria", añadió.

María Corina Machado a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

El también líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia lamentó en X que "el autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen y protegerlos es una responsabilidad de todos".

González Urrutia, quien conoció al senador colombiano en octubre de 2024 en Madrid, sostuvo que es "duro" aceptar que la "violencia política" acabe con la vida de alguien "que solo quería trabajar por una Colombia mejor".

Edmundo González Urrutia a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

El gobierno de Perú también expresó su pesar. "Perú reitera su más firme condena a todo acto de violencia o intimidación política que atente contra el derecho del libre ejercicio de participación en democracia y el respeto al Estado de derecho en la región", señaló el Ministerio de Exteriores, en un comunicado difundido en X.

En Colombia, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos llamó al "respeto por la vida de todas las personas y por unas próximas elecciones libres de violencia", mientras que la ONG colombiana Misión de Observación Electoral (MOE) condenó "con firmeza" el crimen y rechazó "de manera categórica todo tipo de violencia en el ejercicio de la política".

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que con este asesinato son ya 97 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2025.

El expresidente colombiano y Premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos hizo un llamado "a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación". Calificó el atentado contra Uribe como "execrable" y se se solidarizó "de corazón con su familia que tanto ha sufrido".

