La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó como que el comunicado difundido por la DEA en donde aseguraba que junto con el Gobierno de México impulsaban la creación del Proyecto "Portero" para combatir a los cárteles del narcotráfico de manera conjunta, "no tiene nada que ver con la realidad" y que probablemente se publicó con la intensión de querer decir que cambiaron las cosas bajo su gobierno después de la diferencias que hubo en el sexenio del presidente López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que ella nunca va a poner en riesgo la soberanía, y que se colabora y se coordina con el Gobierno de Estados Unidos, pero nunca habrá subordinación.

Reiteró que el único acuerdo en materia de seguridad es el que está a punto de firmarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Lo que tiene que quedar muy claro, al pueblo de México es que la Presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás, y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va haber subordinación.

"Y que en particular la relación con Estados Unidos está coordinada en el caso de seguridad a través de este acuerdo que se está tomando y de una coordinación permanente que existe entre el Comando Norte y el Ejército mexicano o la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, las instituciones de seguridad del gobierno Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad y hay coordinación de información permanente en un esquema de coordinación de respeto a la soberanía. Por eso cuando sale el comunicado en la DEA no tiene nada que ver con la realidad. Lo que hay es el acuerdo en seguridad que ya esta por culminarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos", dijo.

"¿Es intento de injerencismo lo de la DEA?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"No sé cuál sea intención, la verdad. Decir que hay un operativo especial en la frontera cuando no lo hay. Entonces, pues en todo caso ellos tendrían que decir por qué, cuál es su intención. ¿Cuál es nuestra obligación ante el pueblo de México? Decir siempre la verdad. informa, como lo hacemos todos los días en la mañanera y además pues garantizar que la relación con cualquier gobierno extranjero, no solo los Estados Unidos, pues tiene que ser en el marco de nuestra Constitución y de defensa de nuestra soberanía y de los intereses superiores del pueblo de México", respondió.

Ayer, martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno haya firmado un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto "Portero", iniciativa que fue anunciada por la institución estadounidense para fortalecer la colaboración entre ambos países en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

