Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

EU realizó un "ataque letal" contra barco con drogas que zarpó de Venezuela; era operado por una "organización narcoterrorista", dice

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

García Harfuch: Futuro de la seguridad depende de fortalecer a policías; 96% de delitos pertenecen al fuero común, dice

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Kenia López rinde protesta como presidenta de la Cámara de Diputados; “me comprometo a generar condiciones de pluralidad”, dice

Segob pide a estados homologar sus leyes con la Ley General de Búsqueda; servirá para registros claros y transparentes

Aranceles de Trump: México, menos expuesto que Canadá a “efecto dominó” por política arancelaria de Estados Unidos: UNCTAD

Recomienda Sheinbaum a la oposición hacer yoga; tienen mucho odio y enojo, asegura

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

intensificó el martes sus preparativos militares al reincorporar a miles de reservistas con miras a la nueva ofensiva anunciada sobre Ciudad de , tras casi dos años de guerra contra el movimiento palestino Hamás.

Soldados israelíes con vehículos militares se encuentran apostados cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Soldados israelíes con vehículos militares se encuentran apostados cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Israel traslada vehículos militares cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Israel traslada vehículos militares cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE

El ejército israelí se prepara a nivel logístico "para operaciones de combate a gran escala y para la movilización masiva de reservistas", indicó un comunicado militar.

El ejército israelí ha intensificado los preparativos logísticos y operativos ante la ampliación de las operaciones de combate y una movilización a gran escala de reservistas. Foto: EFE
El ejército israelí ha intensificado los preparativos logísticos y operativos ante la ampliación de las operaciones de combate y una movilización a gran escala de reservistas. Foto: EFE

Soldados de la reserva israelí caminan junto a vehículos blindados de transporte de personal y tanques en una base de reclutamiento militar en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Israel ha llamado a 60.000 reservistas para reforzar y ampliar la Operación Carros de Gedeón II. Foto: EFE
Soldados de la reserva israelí caminan junto a vehículos blindados de transporte de personal y tanques en una base de reclutamiento militar en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Israel ha llamado a 60.000 reservistas para reforzar y ampliar la Operación Carros de Gedeón II. Foto: EFE

