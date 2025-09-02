Más Información
Israel intensificó el martes sus preparativos militares al reincorporar a miles de reservistas con miras a la nueva ofensiva anunciada sobre Ciudad de Gaza, tras casi dos años de guerra contra el movimiento palestino Hamás.
Soldados israelíes con vehículos militares se encuentran apostados cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE
Lee también Mayor organización de expertos afirma que Israel está cometiendo genocidio en Gaza; Tel Aviv rechaza acusación
Israel traslada vehículos militares cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE
El ejército israelí se prepara a nivel logístico "para operaciones de combate a gran escala y para la movilización masiva de reservistas", indicó un comunicado militar.
El ejército israelí ha intensificado los preparativos logísticos y operativos ante la ampliación de las operaciones de combate y una movilización a gran escala de reservistas. Foto: EFE
Lee también Guerra en Gaza: testimonio de una catástrofe anunciada
Soldados de la reserva israelí caminan junto a vehículos blindados de transporte de personal y tanques en una base de reclutamiento militar en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Israel ha llamado a 60.000 reservistas para reforzar y ampliar la Operación Carros de Gedeón II. Foto: EFE
Con información de AFP
maot