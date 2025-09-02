Israel intensificó el martes sus preparativos militares al reincorporar a miles de reservistas con miras a la nueva ofensiva anunciada sobre Ciudad de Gaza, tras casi dos años de guerra contra el movimiento palestino Hamás.

Soldados israelíes con vehículos militares se encuentran apostados cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE

Israel traslada vehículos militares cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza, el 2 de septiembre de 2025. Foto: EFE

El ejército israelí se prepara a nivel logístico "para operaciones de combate a gran escala y para la movilización masiva de reservistas", indicó un comunicado militar.

El ejército israelí ha intensificado los preparativos logísticos y operativos ante la ampliación de las operaciones de combate y una movilización a gran escala de reservistas. Foto: EFE

Soldados de la reserva israelí caminan junto a vehículos blindados de transporte de personal y tanques en una base de reclutamiento militar en el sur de Israel, el 2 de septiembre de 2025. Israel ha llamado a 60.000 reservistas para reforzar y ampliar la Operación Carros de Gedeón II. Foto: EFE

Con información de AFP

