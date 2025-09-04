Más Información

Jerusalén. El afirmó que ya controla 40% de la Ciudad de Gaza, tras más de tres semanas de bombardeos incesantes, cientos de palestinos muertos y demoliciones sistemáticas de viviendas y otros edificios, según fuentes en el terreno.

"Pueden ver en pantalla un ejemplo de una detonación (...) en el barrio de Zeitún, dentro de la ciudad de Gaza. Hoy controlamos el 40% de la ciudad. La operación continuará expandiéndose e intensificándose en los próximos días", aseguró el portavoz militar israelí, Effie Defrin, sin dar más detalles.

En un videomensaje a los medios, Defrin añadió que los equipos de combate de dos brigadas siguen combatiendo en Zeitún, y que otras fuerzas de infantería maniobran en el barrio de Sheikh Radwan, al norte de la Ciudad de Gaza. "Seguimos atacando sistemáticamente la infraestructura de Hamas", añadió.

Según fuentes sanitarias, citadas por el medio catarí Al Jazeera, solo en lo que va del jueves Israel ha matado a 69 gazatíes en ataques a lo largo de la Franja, entre ellos a 39 en la asediada ciudad de Gaza.

Rescatistas de la Defensa Civil, en videos difundidos en sus canales, intentan rescatar a víctimas entre los escombros de casas destruidas en la ciudad de Gaza.

En un solo ataque hoy contra el barrio de Al Tuffah, según informó el portavoz de esta entidad, Mahmud Basal, cinco personas fueron asesinadas y más de medio centenar resultaron heridas, entre ellas niños.

Hamas, dispuesto a devolver a rehenes; oficina de Netanyahu desestima oferta

Hamas emitió un comunicado el miércoles por la noche diciendo que estaba dispuesto a devolver a los 48 cautivos que aún mantiene —alrededor de 20 de ellos considerados vivos por Israel— a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero, la retirada de las fuerzas israelíes de toda Gaza, la apertura de los cruces fronterizos y el inicio del desafiante proceso de reconstrucción de Gaza.

La oficina del primer ministro israelí, , desestimó la oferta como “propaganda” y dijo que la guerra continuaría hasta que todos los rehenes sean devueltos, Hamas sea desarmado e Israel tenga pleno control de seguridad del territorio, y que la administración civil sea delegada a otros.

Las conversaciones sobre un alto el fuego temporal que habría permitido la devolución de algunos rehenes se rompieron el mes pasado, cuando el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, se retiró, culpando a Hamas.

El grupo armado aceptó posteriormente una propuesta que Hamas y mediadores árabes dijeron que era casi idéntica a una anterior aceptada por Israel, pero no ha habido indicios públicos de que las conversaciones se hayan reanudado.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 64 mil 231 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra. La última actualización incluye alrededor de 400 que se presumían desaparecidos pero cuyas muertes, dice, han sido confirmadas. No dice cuántos de los muertos en la guerra eran milicianos o civiles. Afirma que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

