Más Información

Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

Sheinbaum: Bancos ya no podrán deducir de impuestos la parte que pagan al IPAB; calculan recuperar 10 mil mdp

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Zacatecas presenta nueva infraestructura de C5; valora adquirir un "perro robot" artillado

Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

Sheinbaum adelanta que Paquete Económico 2026 apoyará más a la ciencia; anticipa proyecto de laboratorio de IA

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

Lorena se desvanece; se mantiene alerta por lluvias

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

¿Cuántas veces se ha activado la alerta púrpura en CDMX en esta temporada de lluvias?

¿Cuántas veces se ha activado la alerta púrpura en CDMX en esta temporada de lluvias?

Choca tráiler contra un pilar de la Línea B del Metro en Avenida Oceanía; reportan un muerto

Choca tráiler contra un pilar de la Línea B del Metro en Avenida Oceanía; reportan un muerto

Ginebra.- Más de 40 relatores y expertos en derechos humanos hicieron un llamado para que la Asamblea General de Naciones Unidas celebre una reunión de emergencia ante "el genocidio y la hambruna deliberados en Gaza", en la que se exija el fin de la ocupación israelí de .

Los expertos recordaron que el 17 de septiembre se cumple la fecha límite fijada por una resolución de la propia Asamblea General hace un año en la que se conminaba a Israel a cesar en el plazo 12 meses su "presencia ilegal" en los territorios palestinos ocupados.

"Israel debe poner fin de inmediato a su obstrucción de la asistencia humanitaria segura, eficaz y digna, pero levantar estas restricciones no bastará para salvar a la devastada población de Gaza. Lo que se necesita urgentemente es el fin del asedio israelí y la declaración de un alto el fuego inmediato", señalaron los expertos en un comunicado conjunto.

Lee también

Hambruna acecha a Gaza; crece la tensión EU-Israel
Hambruna acecha a Gaza; crece la tensión EU-Israel

Agregaron que la hambruna "deliberadamente diseñada y perpetuada por Israel y facilitada por actores privados y de seguridad" es "una afrenta a la humanidad".

"Un Estado responsable de crear condiciones genocidas destinadas a destruir a los palestinos en Gaza como grupo, también mediante el hambre, no puede ni debe controlar el acceso, la distribución o la supervisión de la ayuda humanitaria", subrayaron.

Entre los firmantes del comunicado figuran los relatores de la ONU para Palestina (Francesca Albanese), sobre el derecho a la alimentación (Michael Fakhri) y para las personas desplazadas (Paula Gaviria).

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo apoyo de Bienestar cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad. Foto: Adobe / Canva

Nuevo apoyo de Bienestar: cómo obtener 200 mil pesos si eres mayor de edad

Nuevo día feriado en México ¿Cuánto me deben de pagar si trabajo el día de la Inauguración del Mundial 2026 ¿Qué dice la SEP. Foto: Adobe / Canva

Nuevo día feriado en México: ¿Cuánto me pagarán si trabajo el día de la inauguración del Mundial 2026? ¿Hay clases? ¿Qué dice la SEP?

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Beca Rita Cetina

¿Cómo consultar la CCT, indispensable para registrar a tu hijo en la Beca Rita Cetina? Paso a paso

Príncipe Harry y Meghan Markle. Foto: LEAL-OLIVAS / AFP

¿Privilegiado? Así es la visa dorada A-1 que podría tener el Príncipe Harry para vivir en Estados Unidos