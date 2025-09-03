Venecia, Italia.- La película más estremecedora y urgente se estrenó hoy en la ciudad de los canales dejando a la audiencia temblando. Y es que "The Voice of Hind Rajaab" no habla de nada que no se lea diariamente en las noticias, sin embargo, tiene la capacidad de movilizar pues cuenta con las voces reales de la pequeña de seis años que fue acribillada con su familia por las fuerzas militares israelíes en Gaza.

La directora tunesina, Kaouther Ben Hania (nominada al Oscar por "Las cuatro hijas", 2024), mezcla las grabaciones de la llamada que una niña de 6 años atrapada en un coche bajo una ofensiva militar israelí en Gaza hizo a los voluntarios de la Media Luna Roja pidiendo ayuda con las actuaciones de quienes interpretan al equipo de emergencia que intenta coordinar un rescate entre la desesperación y el horror. Aunque el trágico final de la historia es conocido desde el principio pues es un hecho que ha hecho eco en el mundo, lo cierto es que ponerle voz y rostro a la impotencia es una proeza magnífica que, con suerte, movilizará conciencias.

Lee también: Miles de personas se manifiestan por Gaza al margen de la Mostra de Venecia; denuncian las acciones del ejército israelí

El estreno del filme llegó con gran expectativa a las salas del Lido y no defraudó pues se menciona ya como uno de los favoritos para estar entre los principales leones dorados de este fin de semana.

Para mostrar su apoyo a la cinta, aunque no acudieron a la rueda de prensa, sí estuvieron presentes en el photocall las estrellas Rooney Mara y Joaquin Phoenix.

Ambos se encuentran entre los nombres de los productores que se han sumado al filme después de ver el primer corte. Entre otros están Brad Pitt, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer. Las palabras de Ben Hania frente a la prensa internacional no fueron menos devastadoras que lo que provoca la cinta.

Lee también: Dinamita de Bigelow "estalla" en Venecia

"El cine puede crear sentimientos como lo es la empatía. Y nos falta mucho poder ver el mundo desde el punto de vista de los niños, que es el punto de vista de los palestinos de la Media Luna Roja que son héroes que tratan de salvar vidas enfrentados a tremendos obstáculos. Esta película es muy importante para mí porque cuando escuché por primera vez la voz de Hind, no era solo la suya, era la voz de Gaza pidiendo ayuda. Una especie de fuerte deseo y sentimiento de cólera fue lo que dio nacimiento a esta película. Las cosas deberían cambiar, hemos visto la narrativa en todo el mundo diciendo que los que mueren en Gaza son daños colaterales. Eso es deshumanizarlos y por eso el cine, el arte y cualquier expresión es importante para darle a estas personas una voz y un rostro”, aseguró la realizadora.

Lee también: Guillermo del Toro en Venecia: lágrimas, aplausos y una dedicatoria a los padres en tiempos de IA

Por su parte, Saja Kilani, la actriz que interpreta a la voluntaria Rana Hassan Faqih que habla con la pequeña mientras se intenta coordinar el rescate leyó este poderoso comunicado a nombre de todo el equipo nada más iniciar el encuentro:

“¿No es suficiente? Basta ya de masacres, hambruna, deshumanización, destrucción y ocupación continua. Este filme no es una opinión ni una fantasía, está anclado en la verdad, la voz de Hind Rajaab es una entre las decenas de miles de niños asesinados en Gaza los últimos dos años. Es la voz de cada hija y cada hijo con derecho a vivir, a soñar, a existir con dignidad, y todo esto les es arrebatado ante ojos impasibles".

"¿Cómo hemos permitido que los niños tengan que luchar por sus vidas? Queremos que la voz Hind tenga eco en todo el mundo, que se acabe con el silencio sobre el genocidio y que se haga justicia ya por la humanidad y por el futuro de cada niño".

rad