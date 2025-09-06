Más Información

Washington.- El gobierno del presidente Donald Trump busca deportar a , un salvadoreño que se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha por garantizar el debido proceso a los inmigrantes en Estados Unidos, a Esuatini, un pequeño país al sur de África.

Según informaron varios medios estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó a sus abogados que, debido a que el migrante —quien huyó a EU hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en El Salvador— ha expresado temor de ser expulsado a otras naciones, se le asignó un nuevo destino.

"Esa afirmación de miedo es difícil de tomar en serio, especialmente considerando que usted ha declarado (a través de sus abogados) que teme persecución o tortura en al menos 22 países diferentes", señaló el DHS en un escrito replicado por varios medios.

"No obstante, por la presente le notificamos que su nuevo país de expulsión es Esuatini, en África", añadía el correo.

Lee también

Ábrego García, quien trabajaba y vivía en Maryland junto a su esposa y sus tres hijos cuando fue arrestado por las autoridades a inicios de año, pasó varios meses detenido en la cárcel de máxima seguridad CECOT en El Salvador, tras haber sido deportado por un “error administrativo”, pese a que contaba con un beneficio migratorio que impedía su expulsión.

Tras una ardua batalla legal, el gobierno de Trump lo trajo de vuelta a EU, donde fue arrestado nuevamente y permanece bajo custodia de las autoridades migratorias.

A finales de agosto, las autoridades revelaron que buscaban enviarlo a Uganda, pero sus abogados solicitaron a un juez de inmigración la reapertura de su caso para pedir asilo político.

La defensa pidió a un tribunal de inmigración reabrir el expediente cerrado en 2019, cuando un juez le negó una primera solicitud de asilo por haberla presentado fuera del plazo permitido, aunque evitó su deportación al considerar que su vida corría peligro en El Salvador.

Lee también

La Casa Blanca ha dicho en repetidas ocasiones que su meta es expulsar a Ábrego García del país al considerarlo una persona “peligrosa” con presuntos lazos con pandillas de origen salvadoreño.

Con ese objetivo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo al inmigrante el lunes pasado, después de que se presentara a una cita en las oficinas de Baltimore (Maryland).

Ese mismo día, el Departamento de Seguridad Nacional informó que Ábrego García se encontraba en proceso de deportación a Uganda.

