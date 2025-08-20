Más Información

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Leagues Cup 2025: Inter Miami vs Tigres- EN VIVO - Cuartos de Final -

Lenia Batres acusa difamación sobre sus gastos y declaración fiscal; “aunque les moleste, seguiré siendo austera”, dice

Buenos amigos de AMLO, priistas neoliberales, actores y acosadores; los nombramientos polémicos de cónsules y embajadores de la 4T

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

Liberan a Pedro Segura, excandidato al gobierno de Guerrero, acusado por caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; lo señalaban por delincuencia organizada

Suman más de 50 órdenes de aprehensión contra líderes criminales de Frontera Comalapa; 4 tienen ficha roja de Interpol

Jerusalén. El portavoz militar israelí Effie Defrin afirmó que "el ejército ya controla las puertas de la ", al informar este miércoles a los medios sobre el inicio de las operaciones preliminares a la de la capital gazatí.

"Hemos comenzado las operaciones preliminares en las primeras etapas de la ofensiva en la ciudad de Gaza", señaló el portavoz, confirmando así el anuncio que otro vocero castrense hizo por la mañana en el mismo sentido.

Defrin apuntó que la invasión de la capital gazatí marca el inicio de la "Fase 2" de la operación Carros de Gedeón (el nombre que dio a la renovación de su ofensiva en Gaza tras romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo).

Desde esa fecha, el Ejército israelí ha matado a casi 10 mil 600 palestinos en Gaza, de los más de 62 mil asesinados desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023.

El portavoz explicó que, en estos momentos, dos de sus divisiones rodean la capital.

La brigadas de la 99, de infantería, están apostadas en el barrio sureño de Zeitún. Equipos de combate de la división 162, de blindados, esperan en la localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).

"Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo", aseguró Defrin.

