Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan para perfeccionar manejo de drones

EU, interesado en unidades de Taruk, primer autobús eléctrico, revela Ebrard; solicita a México 20 mil unidades

"Es libre de hacer lo que quiera"; Luisa María Alcalde explota por críticas a Gutiérrez Müller por posible mudanza a Madrid

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

Supernova Strikers: Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Sheinbaum inaugura Unidad de Medicina en Ecatepec; afirma que pobreza está en su nivel más bajo en 40 años

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Pemex sufre daño inédito por el tope a las gasolinas

Plaga amenaza hotel de la Defensa en Tulum

Asesinan a influencer Camilo Ochoa en Morelos, relacionado con el Cártel de Sinaloa; Fiscalía abre investigación

La revista Contemporáneos: cien años de un proyecto

Mario Vargas Llosa y la función social de la literatura: entrevista a Alfonso Cueto

Jerusalén. La prestigiosa ONG B'Tselem, de las primeras en en reconocer la actual campaña bélica israelí como un genocidio contra los palestinos, denunció este domingo que las palabras del exjefe militar de Inteligencia Militar, Aharon Haliva, acerca de que por cada israelí muerto deben morir 50 palestinos, exponen "una política deliberada de".

"Las declaraciones del exjefe de Inteligencia Militar, Aharon Haliva, forman parte de una larga lista de declaraciones oficiales que exponen una política deliberada de genocidio. El implementa lo que ordenan sus comandantes: ataques deliberados e indiscriminados contra Gaza. En este contexto, no hay civiles 'no involucrados' en y cada palestino es un objetivo", denunció hoy B'Tselem en X.

"Esto es genocidio. Está sucediendo ahora. Hay que detenerlo", añadió la organización.

Haliva dijo que el elevado número de asesinados en Gaza es "necesario para las generaciones futuras", según grabaciones transmitidas el viernes por el Canal 12 de noticias. En las grabaciones, Haliva detalla que "50 palestinos deberían morir" por cada israelí que pereció en el ataque múltiple de Hamas de octubre de 2023.

"No hay otra opción; necesitan una Nakba (catástrofe) de vez en cuando para sufrir las consecuencias", añadió Haliva, refiriéndose a la expulsión y huida de cientos de miles de palestinos en 1948, de lo que se convertiría . "No digo esto por venganza, sino como un mensaje para las generaciones futuras", añadió el exmilitar, según declaraciones recogidas por medios.

La mayoría de las viviendas, universidades o lugares de culto en Gaza han sido destruidos en estos 22 meses de ofensiva, así como los hospitales y centros médicos, que funcionan de forma parcial y son incapaces de atender las heridas más básicas debido al cerco y al de suministros.

Sus casi dos millones de habitantes están desplazados, sin un techo que los proteja de los bombardeos y con gran escasez de comida, lo que hace que miles de niños sufran ya y que al menos un centenar haya ya muerto, según cifras de la .

