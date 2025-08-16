Más Información

El organismo militar israelí , encargado de gestionar los asuntos civiles en los territorios ocupados palestinos, anunció que reanudará a partir del domingo el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a la , después de más de cinco meses de prohibición de estos envíos.

"De acuerdo con la directiva del escalón político, y como parte de los preparativos de las Fuerzas de Defensa de para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la Franja de Gaza para su protección, el suministro de tiendas de campaña y equipos de refugio a Gaza se reanudará el 17 de agosto", indicó COGAT en un comunicado.

El envío se realizará a través del cruce de Kerem Shalom, gestionado por la ONU y organizaciones internacionales, tras una "inspección de seguridad exhaustiva" de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa israelí, detalló COGAT.

La mayoría de estos refugios ha sido utilizada entre seis meses y un año. Foto: de EYAD BABA. AFP
La mayoría de estos refugios ha sido utilizada entre seis meses y un año. Foto: de EYAD BABA. AFP

Lee también

Según la ONU, al menos 1.9 millones de personas -aproximadamente el 90% de la población- han sido desplazadas durante la , iniciada el 7 de octubre de 2023.

Muchos de ellos viven en tiendas de campaña, que se han vuelto un recurso escaso debido a que Israel ha prohibido su ingreso al enclave y que, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), no son adecuadas para el verano y el calor extremo.

La mayoría de estos refugios ha sido utilizada entre seis meses y un año y se encuentra deteriorada por la exposición prolongada al sol y los frecuentes desplazamientos, detalló la UNRWA.

