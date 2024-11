Qatar se retiró como mediador internacional entre Israel y el grupo palestino Hamas, tras meses de esfuerzos infructuosos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, indicó el sábado una fuente diplomática.

Esta fuente señaló también que la oficina de Hamas en Doha “ya no tiene razón de ser”, sin decir explícitamente si será cerrada.

A raíz de una solicitud de Estados Unidos, Qatar le dijo a Hamas hace más de una semana que debe cerrar su oficina diplomática en Doha, dijeron altos funcionarios de la administración Biden a The Times of Israel el viernes.

“Un funcionario estadounidense dijo a The Times of Israel que la ejecución por parte de Hamas del rehén estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin junto con otros cinco cautivos a fines de agosto y el posterior rechazo de más propuestas de alto el fuego son lo que llevó a la administración a cambiar su enfoque respecto a la presencia continua del grupo terrorista en Doha, considerándola “ya no viable ni aceptable””.

