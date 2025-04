Asesinadas por buscar a sus hijos; la otra tragedia de las madres buscadoras en México

En México, la lucha incansable de las madres buscadoras por encontrar a sus hijos desaparecidos ha cobrado un alto precio. En la última década, al menos una decena de estas mujeres han sido asesinadas mientras realizaban una labor que debería recaer en el Estado: la búsqueda de personas desaparecidas.

La noche del miércoles 23 de abril, María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales fueron asesinados en Tlajomulco. Salieron de casa para acarrear agua ante la falta de suministro, cuando dos hombres en motocicleta les dispararon. María ya había recibido amenazas por buscar a su hijo desaparecido, Evaristo Julián Ramírez, pero la Fiscalía estatal afirmó que el ataque iba dirigido al hijo que la acompañaba.

Este caso se suma al de Teresa González Murillo, quien murió tras un atentado ocurrido el 27 de marzo. Según la Fiscalía de Jalisco, el móvil fue el robo de dinero relacionado con la venta de alimentos, descartando vínculos con su activismo, a pesar de que la buscadora había denunciado amenazas previas.

Exigen justicia por el asesinato de la buscadora Teresa González Murillo, asesinada en Guadalajara, Jalisco. Foto: @amnistiamexico

En Zacatecas, Sofía Raygoza Ceballos fue encontrada sin vida en febrero de 2025, tras denunciar la desaparición de su hija y reprochar la omisión de las autoridades. En Michoacán, Griselda Armas murió durante un ataque armado, pese a que su familia ya había alertado sobre amenazas por su labor de búsqueda.

Confirman muerte de Sofía Raygoza, madre buscadora; hallan su cuerpo en Villanueva, Zacatecas. Foto: Especial

A estas historias se suman los nombres de Teresa Magueyal, María del Carmen Vázquez, Blanca Esmeralda Gallardo, Rosario Lilián Rodríguez, María del Rosario Zavala y Miriam Rodríguez, quienes fueron asesinadas entre 2017 y 2023, todas en circunstancias donde el denominador común fue el abandono institucional y la falta de protección pese a los constantes riesgos que enfrentaban.

Miriam Rodríguez, originaria de Tamaulipas, llegó a localizar a diez de los responsables del secuestro y asesinato de su hija por sus propios medios, luego de que algunos escaparan de prisión. Fue asesinada el Día de las Madres, en 2017.

Acción. La activista Miriam Elizabeth Rodríguez logró detener y entregar a los responsables del secuestro de su hija. (ESPECIAL)

También están los casos de otras cinco mujeres buscadoras asesinadas, entre ellas Angelita Meraz León, Brenda Jazmín Beltrán, Ana Luisa Garduño, Gladys Aranza Ramos y Zenaida Pulido Lombera.

Cada madre asesinada representa no solo una vida arrebatada, sino también una búsqueda silenciada y una exigencia de verdad truncada. Sus nombres hoy se suman a los de sus hijos, en la larga lista de personas desaparecidas que México aún no ha podido —o no ha querido— encontrar.

Con información de Sharon Mercado, María Cabadas y Raúl Torres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL