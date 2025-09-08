Más Información

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

Ante la Organización de las Naciones Unidas (), México reiteró su llamado urgente a un alto al fuego inmediato en Ucrania, a un año del conflicto con .

Esto, con base en los principios de la Carta de la ONU para detener el número de víctimas de esta guerra. Lamentó además las consecuencias humanitarias, económicas, alimentarias y ambientales.

"Mientras no haya una solución política, urge proteger a la población civil, preservar la infraestructura y garantizar el acceso humanitario", indicó Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU.

Lee también

Vasconcelos pidió también una negociación acorde con la realidad del conflicto 𝘪𝘯 𝘴𝘪𝘵𝘶.

"Condenamos los recientes ataques masivos con misiles y drones contra la ciudad de , que han causado la pérdida de vidas y graves daños a la infraestructura civil", dijo.

En tanto que una solución diplomática no se ha podido implementar, el embajador de México refirió que es urgente centrar los esfuerzos en la protección civil y llamó a poner atención a la transferencia de armas en este conflicto porque eleva la posibilidad de desvío, uso indiscriminado y pérdida de control.

Recientemente condenó los ensayos de pruebas nucleares y abogó por la eliminación de la totalidad de las armas nucleares.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses